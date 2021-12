Metzeler Karoo 4 2022 Neuer 50/50-Reifen für Großenduristen

Obwohl er beides kann und darf, steht der neue Karoo 4 langen Offroad-Etappen sichtlich offener gegenüber als dem Straßenabenteuer. Zwei Beweise unterstreichen das dick. Zum einen das neue Profilbild: Im Vergleich zum Vorgänger Karoo 3 deutlich kantiger und mit gleichförmigen massiven Blöcken anstatt des geschwungenen Profils. Zum anderen wirkt das Negativprofil deutlich ausgeprägter, was das Verringern der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h oder den Index Q erklärt: Der Karoo 3 war mit dem Geschwindigkeitsindex T noch bis 190 km/h freigegeben. Also theoretisch, denn wie der 3 hat der Karoo 4 eine M&S-Markierung was in den meisten Länder die Geschwindigkeit ohnehin auf 160 Sachen limitiert und den Aufkleber im Cockpit obligatorisch macht.

Neue Optik

Das neue Profilbild scheint die einzige Änderung zum bewährten Karoo 3 zu sein und soll neben mehr Traktion auf weichem Boden den Grip auf nassen Straßen verbessern. Über eine geänderte Gummimischung und oder einen neuen Aufbau der Karkasse gibt Metzeler keine Informationen.

10 Dimensionen Karoo 4

Metzeler platziert den neuen Karoo 4 als 50/50-Reifen, also gleiche Anteile Straße wie Offroad und bietet daher zehn sehr offroadige Dimensionen in Diagonal- oder Radialbauweise und M&S-Markierung an. Für das Vorderrad stehen ab März 2022 vier Dimensionen parat:

100/90-19 57 Q

110/80 R 19 59 Q

120/70 R 19 60 Q

90/90-21 54 Q

Hinten wird es den neuen Metzeler Karoo 4 sechs Größen geben:

130/80 R 17 65 Q

140/80 R 17 69 Q

150/70 R17 69 Q

170/60 R 17 72 Q

140/80 – 18 70 Q

150/70 R 18 70 Q

Fazit

Für Adventurebikes und Maxi-Enduros, die tatsächlich im Gelände bewegt werden, schiebt Metzeler den Karoo 4 als Nachfolger des Karoo 3 nach. Der 50/50-Reifen hat ein neues Profilbild bekommen und ist nur noch bis 160 km/h freigegeben, was durch die zusätzliche M&S-Markierung ohnehin obligatorisch war. Ab März sollen 10 Dimensionen im Handel verfügbar sein.