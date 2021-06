Airoh H.20 Demi-Jethelm Mit dem Jet in die Stadt

In acht verschiedenen Größen bietet Airoh den neuen Demi-Jethelm H.20 an und nutzt dazu drei unterschiedlich große Helmschalen. Die Helmschalen sind aus dem hauseigenen High-Performance-Composite (HPC) hergestellt und sollen geringes Gewicht mit hohem Tragekomfort und viel Sicherheit verbinden.

Gewicht, Größe, Komfort des H.20

In Zahlen: Gut 1.350 Gramm soll ein H.20 wiegen, die Größen spreizen sich von XS bis 3XL, wobei mit der Größe M Sport eine Zwischengröße eingeführt wird: das Futter der Größe M wurde dabei in die kleinste der drei Helmschalen gepackt und soll so Köpfen mit einem Umfang von 56 Zentimetern am besten passen. Für Komfort sorgen das herausnehmbare, waschbare und hypoallergene Innenposter, sowie ein Lüftungssystem an Stirn und Hinterkopf. Das Visier bietet ein extrabreites Sichtfeld, ist kratzfest, UV-resistent und ist ohne Werkzeug tauschbar. Bei Gegenlicht kann die zusätzliche Sonnenblende heruntergeschoben werden. Der Kinnriemen wird mit einem Ratschenverschluss gesichert.

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Airoh bietet den neuen H.20 derzeit in vier Farbvarianten, je ohne Dekor an. Darunter drei matte Varianten: matt-schwarz, matt-grau und matt-blau. In weiß ist der Helm auch in Glanz-Lack zu haben. Airoh möchte unabhängig von der Farbe 229,99 Euro für den H.20 haben. Ob der Helm bereits nach der neuen ECE-R22.06 homologiert, ist noch nicht bekannt.

Fazit

Demi-Jethelme verbinden das luftige Gefühl einer Halbschale mit dem hohen Wind-und Wetterschutz eines Integralhelmes. Airoh möchte diese Kombination mit dem H.20 anbieten.