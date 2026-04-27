Billig-Helm oder Highend? Vor- und Nachteile von günstigen Motorradhelmen

Starten wir mal mit einer womöglich etwas provokanten These, aufgestellt von einem potenziellen Schnäppchenjäger: "Warum soll ich mir einen Motorradhelm von Arai, Shoei, HJC oder Schuberth für 700 Euro oder noch mehr holen, wenn ich mir sieben Jahre lang jedes Jahr eine schicke nagelneue Mütze für ’nen Hunni gönnen kann? Die hat schließlich auch ECE!" Mögliche Antwort des gut situierten Viel- und Langstreckenfahrers: "Warum soll ich mich sieben Jahre lang über eine mäßige Passform, wenig Komfort, zu viel Lärm und eine nervige Bedienung ärgern, wenn es doch für mich den Top-Motorradhelm gibt, der von Beginn an alles richtig kann?"

Was günstige Helme bieten – und wo die Grenzen liegen Sie ahnen es: Hier prallen Welten aufeinander. Versuchen wir also mal, aufzudröseln, dass am Ende beide Parteien recht haben. Tatsache ist, dass an günstigen Motorradhelmen kein Mangel herrscht. Nahezu alle wichtigen Versender und Bekleidungsshop-Betreiber haben entsprechende Modelle im Programm, meist als Teil des Hausmarken-Programms. Sehr viel zu verdienen gibt es damit eher nicht, auch nicht im Zubehör- und Ersatzteilgeschäft, also mit passgenauen Kommunikationssystemen oder neuen Visieren. Das Motto dürfte eher lauten "Einen günstigen Motorradhelmen muss man einfach im Programm haben", um Einsteigern etwas anzubieten.

Sonnenblenden sind bereits in dieser Klasse Standard Auf den ersten Blick ist das Angebot an günstigen Motorradhelmen durchaus attraktiv: Schicke Dekore, schmucke Lackierungen – da wirkt nichts billig. Auch Sonnenblenden sind bereits in dieser Klasse Standard, alle in diesen beiden Tests angetretene Helme sind damit bestückt: Integralhelme unter 150 Euro und Klapphelme unter 150 Euro im Test.

Ebenso erfüllen alle von uns getesteten Motorradhelme die neueste Prüfnorm ECE-R 22.06 und sind vereinzelt auch schon mit einem "Wangenpolster- Schnellöffnungssystem" bestückt. Visiere mit Montagemöglichkeit für beschlaghemmende Innenscheiben ("Pinlock") sind ebenfalls bei all den von uns getesteten Motorradhelmen verbaut, herausnehmbare und waschbare Futter ebenso (Integralhelme unter 150 Euro und Klapphelme unter 150 Euro im Test).

Günstige Motorradhelme riechen nicht mehr fies Und war es noch vor zehn Jahren gang und gäbe, dass besonders günstige Motorradhelme besonders fies rochen (zumindest im Neuzustand), ist mittlerweile olfaktorische Entwarnung angesagt – da stinkt zum großen Teil nichts mehr. Was zur mittlerweile erfreulich hohen Verarbeitungsqualität im Niedrigpreissegment passt. Kleine Macken bei Dekor oder Lackierung gibt es zwar vereinzelt, und auch die Visier- und Sonnenblenden-Mechanik macht an der einen oder anderen Stelle einen recht rustikalen Eindruck. Doch echte Ausreißer ließen sich in den beiden Tests von Integralhelmen unter 150 Euro und Klapphelmen unter 150 Euro nicht finden.

Warum sind günstige Motorradhelme so günstig? Also vermeintlich richtig viel Helm für ganz wenig Geld – wie machen die das? Wo wird gespart, um derart attraktive Endverbraucherpreise zu ermöglichen? Ein Zauberwort beim Thema Sparen lautet "White Labeling" und bezeichnet ein Geschäftsmodell, bei dem der Helm-Anbieter nicht der Helm-Hersteller ist, also keine eigene Forschung und Entwicklung betreibt und auch keine eigene Fertigung vorhält.

Stattdessen schaut er sich weltweit um – gern in China –, was da so alles in großen Stückzahlen, zu niedrigen Lohnkosten und weitgehend automatisiert als No-name-Produkt aus der Spritzgussmaschine kommt. Natürlich lassen sich Dekore oder Lackierungen trotzdem recht individuell gestalten, und auch die Innenausstattung wird nach Wunsch verbaut. Ein Spoiler mehr, ein Windabweiser weniger? Kein Problem, das Grundmodell bleibt nämlich dennoch weitgehend unverändert und kann somit auch anderen Helm-Anbietern als günstiges Basismodell dienen.

Gute und günstige Produkte unter mehreren Namen auf dem Markt

Was das für die Angebots-Praxis bedeutet, lässt sich auch in diesem Motorradhelm-Test gut erkennen: Vergleichen Sie bitte die Integralhelme von Germot, GMS und Rocc. Damit wir uns nicht falsch verstehen: An dieser Methode, um an günstige Modelle zu kommen, ist rein gar nichts Verwerfliches. Denn nur so lassen sich die besagten Verkaufspreise realisieren, und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, dass ein gutes und günstiges Produkt unter mehreren Namen auf dem Markt ist.

Die Helm-Einkäufer von Louis, Polo, Büse, Hostettler und Co. sind alle erfahrene Profis, die sich keine Gurken andrehen lassen. Was unser Motorradhelm-Test beweist, denn alle Testmuster blieben bei den TÜV-Prüfstandsversuchen deutlich unter den ECE-Limits. Und das trotz verschärfter Bedingungen im MOTORRAD-HIC-Test*.

HIC*Das "Head Injury Criterion" erlaubt Aussagen über mögliche Kopfverletzungen. Die alte Norm erlaubte einen maximalen HIC-Wert von 2400, die neue von 2880 (bei 8,2 statt 7,5 m/s) – abstrakte Zahlen jenseits von Gut und Böse. Die MOTORRAD-Expertencrew bleibt dabei: HIC 1000 sollte machbar sein.

Klaus Herder Der mit Sensoren bestückte Prüfkopf leitet den g-Wert an einen Computer, der daraus unter Zuhilfenahme ­anderer Parameter (Dauer der Krafteinwirkung) den HIC-Wert berechnet.



Warum überhaupt mehr Geld ausgeben für einen Motorradhelm? Warum also sollte man überhaupt mehr Geld ausgeben wollen für einen Motorradhelm? Weil zum Gesamtbild auch die "aktive Sicherheit" gehört. Die spielt immer dann eine Rolle, wenn es erst gar nicht zum Crash kommen soll. Es geht darum, den Motorradfahrer möglichst lange fit und aufmerksam zu halten. Ihn also gut regelbar mit ausreichend Frischluft zu versorgen, sein Gehör zu schonen und ihm trotzdem das Wahrnehmen von Umfeldgeräuschen zu ermöglichen, ihn vor Kopfschmerzen zu bewahren und möglichst alle Bedienelemente intuitiv (er)fassen zu lassen. Kurz gesagt: Alles zu tun, damit sich der Fahrer lange wohlfühlt und sich voll und ganz aufs Verkehrsgeschehen konzentrieren kann.

Aktive Sicherheit erfordert Erfahrung und Entwicklungsaufwand Um einen Helm zu bauen, der auch in Sachen "aktive Sicherheit" ganz weit oben mitspielt, ist ziemlich viel Erfahrung und Entwicklungsaufwand erforderlich. Zum Beispiel zig Stunden im Windkanal, viel Zeit im Acoustic-Lab, reichlich Praxis-Testkilometer bei unterschiedlichsten Wetter- und Temperaturbedingungen. Dafür werden Test-Infrastruktur, Manpower und Zeit benötigt. Und das kostet alles Geld, was sich – Überraschung – auch auf den VK-Preis auswirkt.

Auf den ganz persönlichen Einsatzzweck kommt an es an

Doch nicht jeder Motorradfahrer benötigt einen Highend-Helm. Womit wir wieder bei der besagten "aktiven Sicherheit" wären: Wer mit seiner 350er pro Jahr 2.000 sonnige Landstraßen-Kilometer fährt, wird sich kaum dafür interessieren, ob sein Helm bei Tempo 180 noch stabil im Wind liegt oder auch nach zwei Stunden Dauerregen dicht bleibt. Wer morgens zehn Kilometer zur Arbeit und abends wieder zurück pendelt, wird sich nicht daran stören, dass sein Helm nach einer Stunde Fahrzeit womöglich für leichte Druckstellen an der Stirn sorgen kann. Sie ahnen es: Es gibt bei Helmen kein pauschales Richtig oder Falsch. Auch nicht bei den besonders günstigen. Es kommt immer auf den ganz persönlichen Einsatzzweck an! Der persönliche Motorradhelm-Favoriten kann nur bei einer Probefahrt oder zumindest einem längeren Probetragen ermittelt werden.