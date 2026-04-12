Klapphelme unter 150 Euro im Test: Welche Budget-Klapphelme lohnen sich?

Tyson Jopson Klapphelm Bogotto FF404 Ezion



Anbieter: FC-Moto

Preis: 129,99 Euro

Größen: XS bis XXL; Gewicht: 1750 g/1868 g (Herstellerangabe/L gewogen); Farben: Mattschwarz/Braun, Mattschwarz/Grau, Mattschwarz/Grün, Mattschwarz/Orange, Mattschwarz/Gelb, Mattschwarz/Weiß/Rot/Blau

Helmschale: Thermoplast ("HIRP – High Impact Resistant Polymer"); Verschluss: Ratsche; Herstellungsland: China, ECE-Prüfzeichen E9 (Spanien); Ersatzvisiere: 19,99/19,99/24,99 Euro (klar/getönt/verspiegelt), Pinlock-Scheibe 25,95 Euro

Ausstattung: Pinlock-Vorbereitung

Geräuschmessung: 89,9 dB(A) (Summenschalldruckpegel)

Gute Brillentauglichkeit; befriedigende bis gute Passform; gute Kinnriemenpolsterung; sehr gute Abdeckung durch Sonnenblende, einfache Bedienung; befriedigende Kinnteil- und Oberkopfbelüftung, sehr einfach bedienbar; Dichtigkeitsprüfung bestanden; gute Verarbeitung; gute Schlagdämpfungs-/Rotationswerte

Schließen des Kinnteils erfordert ggf. zu viel Nachdruck; aerodynamisch unbefriedigend(deutlicher Impuls beim Seitenblick ab 80 km/h); subjektiv hohes Geräuschniveau; sehr schwer

Urteil: befriedigend

Fazit: Ein recht ordentlich gemachter Klapper ohne dramatische Schwächen, aber auch kein Überflieger. Gemeinsam mit LS2 Punkt- und damit Testsieger bei den Klapphelmen, aber in Sachen Aerodynamik, Akustik und Belüftung noch nicht Mittelklasse.

Testsieger: Klapphelm LS2 FF908 Strobe II

Tyson Jopson Klapphelm LS2 FF908 Strobe II



Anbieter: LS2

Preis: ab 139,00 Euro (Dekore 159 Euro); Größen: XS bis 3XL; Gewicht: 1700 +/– 50 g/1708 g (Herstellerangabe/L gewogen); Farben: Schwarz, Mattschwarz, Weiß, Blau, Titan, sieben Dekore

Helmschale: Thermoplast ("KPA – Kinetic Polymer Alloy"); Verschluss: Ratsche; Herstellungsland: China, ECE-Prüfzeichen E1 (Deutschland); Ersatzvisiere: 32,96/37,72 Euro (klar/verspiegelt), Pinlock-Scheibe 41,41 Euro

Ausstattung: Pinlock-Vorbereitung

Geräuschmessung: 90,7 dB(A) (Summenschalldruckpegel)

Sehr gute Brillentauglichkeit; befriedigende bis gute Passform, guter Komfort; gute Abdeckung durch Sonnenblende, einfache Bedienung; aerodynamisch relativ neutral; gute Verarbeitung(ein Punkt Abzug wg. Undichtigkeit); vergleichsweise niedriges subjektives Geräuschniveau; befriedigende Schlagdämpfungs- und Rotationswerte

Kinnriemen-Öffnungslasche ggf. versteckt und fummelig zu bedienen; Oberkopfbelüftung kaum zu spüren; keine praxisgerechte Visier-Belüftungsstellung, Visier-Öffnungslaschen zu klein; leichter Wassereinbruch nach 28 Sekunden

Urteil: befriedigend

Fazit: Fleißiges Punktesammeln bringt ihn zwar zum Testsieg, aber unterm Strich bleibt auch der LS2-Klapphelm nur befriedigend im wahrsten Sinne des Wortes. Fürs Testurteil "gut" müssten einige Details noch etwas besser funktionieren.

Klapphelm GMS Aperio

Tyson Jopson Klapphelm GMS Aperio



Anbieter: Hostettler

Preis: 149,95 Euro

Größen: XS bis XXL; Gewicht: 1650 +/– 50 g/1678 g (Herstellerangabe/L gewogen); Farben: Schwarz, Mattschwarz, Gelb, Titan, Mattgrau, Matttitan

Helmschale: Polycarbonat; Verschluss: Ratsche; Herstellungsland: China, ECE-Prüfzeichen E1 (Deutschland); Ersatzvisiere: 24,95/24,95/24,95 Euro (klar/getönt/verspiegelt), Pinlock-Scheibe 29,95 Euro

Ausstattung: Pinlock-Vorbereitung

Geräuschmessung: 91,1 dB(A) (Summenschalldruckpegel)

Befriedigende Brillentauglichkeit; befriedigende bis gute Passform, gute Abdeckung durch Sonnenblende, einfache Bedienung; aerodynamisch ausreichend(leichter Impuls beim Seitenblick ab 110 km/h); Dichtigkeitsprüfung bestanden; befriedigende bis gute Verarbeitung; befriedigende Schlagdämpfungs- und Rotationswerte

Visier-Belüftungsstellung zu weit; Komfortpolster zu dünn; Oberkopfbelüftung praktisch nicht spürbar; Kinnriemenpolster etwas zu kurz; relativ hohes Geräuschniveau

Urteil: befriedigend

Fazit: Die noch recht neue Hausmarke von Hostettler erlaubt sich keinen ganz großen Patzer und spielt im Testfeld munter mit. Die 20 Euro Mehrpreis im Vergleich zum Testsieger Bogotto sind für Freunde eines etwas dezenteren Designs u. U. das Geld wert.

Klapphelm Rocc 810

Tyson Jopson Klapphelm Rocc 810

Anbieter: Büse

Preis: ab 129,95 Euro (Perlmutt 189,95 Euro, Dekore 199,95 Euro); Größen: XS bis XXL; Gewicht: 1650 +/– 50 g/1604 g (Herstellerangabe/L gewogen); Farben: Mattschwarz, Perlmutt, Mattschwarz/Weiß, Mattgrau/Neongelb, Mattgrau/Rot

Helmschale: ABS; Verschluss: Ratsche; Herstellungsland: China, ECE-Prüfzeichen E1 (Deutschland); Ersatzvisiere: 32,95/34,95/34,95 Euro (klar/getönt/verspiegelt), Pinlock-Scheibe 24,95 Euro

Ausstattung: Pinlock-Vorbereitung

Geräuschmessung: 90,4 dB(A) (Summenschalldruckpegel)

Gute bis sehr gute Brillentauglichkeit; gute Abdeckung durch Sonnenblende(aber zu großer Lichtspalt am Nasenausschnitt), einfache Bedienung; Dichtigkeitsprüfung bestanden; befriedigende Verarbeitung; gute bis sehr gute Schlagdämpfungs-/Rotationswerte

Unbefriedigende Passform, wenig definiert; mäßiger Komfort(Zugluft und Druckstellen); aerodynamisch unbefriedigend(starker Impuls beim Seitenblick ab 100 km/h); vollständiges Öffnen des Kinnteils bei geöffnetem Visier nur mit viel Kraft möglich; Belüftung nicht spürbar

Urteil: befriedigend

Fazit: Der Rocc teilt das Schicksal des MTR – absolut überzeugend auf dem Prüfstand (bester HIC-Wert aller getesteten Helme), in der Fahrpraxis aber mit massiven Schwächen. Preislich ist er dafür zu ambitioniert (Ausnahme: Sonderpreis für Mattschwarz).

Klapphelm MTR K-4 Evo

Tyson Jopson Klapphelm MTR K-4 Evo

Anbieter: Detlev Louis

Preis: ab 99,99 Euro (Dekor 129,99 Euro); Größen: XS bis XXL; Gewicht: 1650 +/– 50 g/1608 g (Herstellerangabe/L gewogen); Farben: Schwarz, Mattschwarz, Mattblau, Mattgrau/Weiß, Grau/Neongelb

Helmschale: ABS; Verschluss: Ratsche; Herstellungsland: China, ECE-Prüfzeichen E1 (Deutschland); Ersatzvisiere: 19,99/24,99 Euro (klar/getönt), Pinlock-Scheibe 29,99 Euro

Ausstattung: Pinlock-Vorbereitung

Geräuschmessung: 91,7 dB(A) (Summenschalldruckpegel)

Gute Brillentauglichkeit; guter Komfort; gute Abdeckung durch Sonnenblende (aber zu großer Lichtspalt am Nasenausschnitt); aerodynamisch ausreichend (leichter Impuls beim Seitenblick ab 100 km/h); befriedigende Verarbeitung (ein Punkt Abzug wegen Undichtigkeit); gute bis sehr gute Schlagdämpfungs-/Rotationswerte

Unbefriedigende Passform, zu soft und wenig definiert; Sonnenblendenbedienung fummelig und schwergängig; vollständiges Öffnen des Kinnteils bei geöffnetem Visier nur mit viel Kraft möglich; Belüftung praktisch nicht spürbar; leichter Wassereinbruch nach 36 Sekunden; relativ hohes Geräuschniveau

Urteil: befriedigend

Fazit: Auf dem TÜV-Prüfstand überrascht das Louis-Hausmarkenmodell mit richtig guten Werten. In der Praxis sieht es dagegen nicht ganz so gut aus. Die etwas "rustikale" Machart und viele Detailschwächen vereiteln ein besseres Testurteil.

Die individuellen Favoriten der Redakteure Andreas Roschko (27), top organisierter und extrem zuverlässiger Jungredakteur – und damit u. a. bewährte Helmtest-Orga-Fachkraft. Mag es möglichst leise. Klapphelm-Favorit: LS2 FF908 Strobe II.

(27), top organisierter und extrem zuverlässiger Jungredakteur – und damit u. a. bewährte Helmtest-Orga-Fachkraft. Mag es möglichst leise. Klapphelm-Favorit: LS2 FF908 Strobe II. Tobias Beyl (38), die Hightech-Kompetenz im Service-Team, fand einen relativ knackig sitzenden Klapphelm-Favoriten: GMS Aperio.

(38), die Hightech-Kompetenz im Service-Team, fand einen relativ knackig sitzenden Klapphelm-Favoriten: GMS Aperio. Robert Glück (54), Testfahrer mit großer Affinität zu Service-Themen, legt großen Wert auf praxisgerecht zu bedienende Sonnenblenden und ein schnörkelloses Design. Klapphelm-Favorit: GMS Aperio.

(54), Testfahrer mit großer Affinität zu Service-Themen, legt großen Wert auf praxisgerecht zu bedienende Sonnenblenden und ein schnörkelloses Design. Klapphelm-Favorit: GMS Aperio. Klaus Herder (63), Service-Urgestein, auf dem besten Weg vom zynischen Lästermaul zum altersmilden Helm-Versteher, stört sich nicht an Übergewicht. Klapphelm-Favorit: Bogotto FF404 Ezion. Was günstige Klapphelme bieten – und wo die Grenzen liegen Auf den ersten Blick ist das Angebot an Niedrigpreis-Klapphelmen durchaus attraktiv: Schicke Dekore, schmucke Lackierungen – da wirkt nichts billig. Auch Sonnenblenden sind bereits in dieser Klasse Standard, alle im Test antretenden Klapphelme sind damit bestückt. Ebenso erfüllen alle Klapphelme die neueste Prüfnorm ECE-R 22.06 und sind vereinzelt auch schon mit einem"Wangenpolster-Schnellöffnungssystem" bestückt. Visiere mit Montagemöglichkeit für beschlaghemmende Innenscheiben ("Pinlock") sind ebenfalls überall verbaut, herausnehmbare und waschbare Futter ebenso.

Keiner der getesteten günstigen Klapphelme riecht unangenehm Und war es noch vor zehn Jahren gang und gäbe, dass besonders günstige Motorradhelme besonders fies rochen (zumindest im Neuzustand), ist mittlerweile olfaktorische Entwarnung angesagt – da stinkt zum großen Teil nichts mehr. Was zur mittlerweile erfreulich hohen Verarbeitungsqualität im Niedrigpreissegment passt. Kleine Macken bei Dekor oder Lackierung gibt es zwar vereinzelt, und auch die Visier- und Sonnenblenden-Mechanik macht an der einen oder anderen Stelle einen recht rustikalen Eindruck. Doch echte Ausreißer ließen sich in diesem Klapphelm-Test nicht finden.

Verschärfter MOTORRAD-HIC-Test Die Helm-Einkäufer von Louis, Polo, Büse, Hostettler und Co. sind alle erfahrene Profis, die sich keine Gurken andrehen lassen. Was dieser Test beweist, denn alle Testmuster blieben bei den TÜV-Prüfstandsversuchen deutlich unter den ECE-Limits. Und das trotz verschärfter Bedingungen im MOTORRAD-HIC-Test. In Sachen "passive Sicherheit", also das konkrete Verhalten im Falle eines Unfalls, machen alle Helme einen guten Job.