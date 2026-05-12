Cooler Flat Tracker für die A2-Klasse: Neue Royal Enfield Sherpa FT Mk2

Anfang Mai 2026 überraschte Royal Enfield mit der versteckten Ankündigung eines neuen Modells – eines Flat Trackers. Zum Video (siehe oben) verkündete der ursprünglich englische, inzwischen große indische Motorradhersteller:

"Wir freuen uns, eine Premiere in unserer 125-jährigen Geschichte bekanntzugeben: Royal Enfield betritt die Weltbühne! Gary Birtwistle von Dirt Craft gibt 2026 sein Debüt in der FIM Flat Track Weltmeisterschaft. In der neunteiligen Rennserie wird Birtwistle die bald erscheinende Sherpa FT Mk2 quer durch Europa pilotieren. Das Saisonfinale findet Ende Oktober in Argentinien statt. Royal Enfield baut damit sein Engagement im Flat Track-Rennsport weiter aus."

Erster offizieller Auftritt der neuen Royal Enfield Sherpa FT Mk2 Ihren ersten offiziellen Auftritt hatte die neue Royal Enfield Sherpa FT Mk2 am 9. Mai 2026 beim ersten Flat-Track-Event der Saison im niederländischen Roden. Eher mittelmäßig waren die sportlichen Ergebnisse des Neueinsteigers zum Saison-Auftakt, offensichtlich war dafür die technische Basis für das neue Modell: die Royal Enfield Guerrilla 450 .

Einzylinder-Motor mit circa 40 PS Aktuelle Motor-Eckdaten der neuesten Version, der Royal Enfield Guerrilla 450 Apex (2026), sind genau 452 Kubik im wassergekühlten Einzylinder mit 4 Ventilen (dohc) sowie Euro-5+-konforme 40 PS (29,5 kW) Spitzenleistung bei 8.000/min. Dass die neue Royal Enfield Sherpa FT Mk2 davon abweicht, ist nicht zu erwarten.

Flat-Tracker oder Scrambler für die Führerschein-Klasse A2 Umso besser dürfte auch die neue Royal Enfield Sherpa FT Mk2 als relativ leichtes und somit leicht beherrschbares Konzept in die europäische Stufenführerschein-Klasse A2 passen. Fahrbereit, mit gefülltem Tank wird sie voraussichtlich um 180 Kilogramm wiegen (Guerrilla 450: 184 kg). Ebenfalls anfängerfreundlich ist die zu erwartende geringe Sitzhöhe (Guerrilla 450: 78 Zentimeter).

Voraussichtliche technische Daten und Ausstattung Was bei der bereits vorgestellten Rennversion der neuen Royal Enfield Sherpa FT Mk2 noch fehlt, sind Details wie Beleuchtung und Rückspiegel. Außerdem war der Flat-Tracker traditionell ohne Vorderradbremse und ohne ABS im Renn-Einsatz, beides wird bei der folgenden, straßenzulassungstauglichen Serienversion selbstverständlich vorhanden sein. Darüber hinaus sind diverse moderne Ausstattungsdetails wie bereits bei der Guerrilla 450 zu erwarten, also ein TFT-Display mit Connectivity samt Navigation sowie ein USB-Anschluss.

Kommt die Royal Enfield Sherpa FT Mk2 noch 2026? Und der Preis? Ab 5.690 Euro ist zur Saison 2026 die Royal Enfield Guerrilla 450 Apex in Deutschland erhältlich. Wann die neue Royal Enfield Sherpa FT Mk2 in den Handel kommt, noch im Laufe des Jahres 2026 oder erst 2027, ist noch nicht bekannt. Wesentlich teurer als die Guerrilla 450 dürfte die schlanke Flat-Track-Variante jedenfalls nicht werden.