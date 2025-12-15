Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Elektro

SYM PE3 Hybrid: Elektroroller mit Range-Extender

SYM PE3 Hybrid Scooter
Elektroroller mit Range-Extender

Der SYM PE3 Hybrid-Roller kombiniert 58 km Elektro-Reichweite mit einem Range-Extender für insgesamt 325 km. Infos zu Technik, Effizienz, Ladeoptionen und Serienstatus.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.12.2025
Sym PE3 Hybridroller
Sym PE3 Hybridroller
Sym PE3 Hybridroller
Sym PE3 Hybridroller

Sym bringt den PE3 seit 2024 als Hybrid-Roller voran. Während der ursprüngliche Status lange unklar blieb, zeigen neuere Tests und Präsentationen, dass der Roller über das Konzeptstadium hinaus ist: Sym plant konkrete Markteinführungen, vor allem in Asien, möglicherweise auch in Europa. Eine finale Serienfreigabe steht aber noch aus.

Roller mit Hybrid-Antrieb: Elektro plus Range-Extender

Der Sym PE3 ist ein Plug-in-Hybrid-Roller:

  • Elektromotor: 4 kW (≈5,4 PS), ca. 18 Nm Drehmoment
  • Batterie: 1,5 kWh
  • Elektrische Reichweite: 58 Kilometer

Sobald die Akku-Spannung auf rund 60 V fällt, startet automatisch ein kleiner Verbrennungsmotor, der nur als Generator dient und Strom für die Batterie liefert. Das Hinterrad wird nicht direkt vom Verbrenner angetrieben. So steigt die kombinierte Reichweite auf angeblich 325 Kilometer.

  • 58 Kilometer rein elektrische Reichweite
  • 267 Kilometer durch den Range-Extender

Diese Hybrid-Kombination ermöglicht eine Effizienz von 89 Kilometer pro Liter Benzin im Range-Extender-Betrieb – deutlich besser als bei klassischen Rollern.

Laden & Praxis

Der Sym PE3 kann an Haushaltssteckdosen (110 V oder 220 V) geladen werden. Das macht ihn auch für urbane Pendler interessant, die keine eigene Ladesäule besitzen. Sym arbeitet zudem mit Infrastrukturpartnern zusammen, um Hybridfahrzeuge in bestehende Lade- und Tanknetze zu integrieren.

Technik & Funktionsweise

Als Hybrid ist der Sym PE3 kein klassischer Verbrennungsmotor-Roller. Der Elektroantrieb bewegt das Hinterrad direkt, während der Verbrenner ausschließlich als Stromgenerator fungiert. So kombiniert Sym die Vorteile von Elektromobilität mit der Reichweite eines kleinen Benzinmotors für längere Strecken.

Sym PE3 – Preis & Verfügbarkeit

Ein Preis für den Hybrid-Roller Sym PE3 steht bislang nicht fest. Branchen-Schätzungen gehen von 2.500 bis 3.000 US-Dollar aus, abhängig vom Markt und von der Ausstattung. Sym hat bislang keine finalen Spezifikationen oder Verkaufstermine veröffentlicht.

Fazit

