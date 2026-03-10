Smarter E-Scooter ab 2.399 Euro: NIU FQiX als Elektroroller für AM, A1 und B196

Als neuestes Roller-Modell für 2026 ist der NIU FQiX selbstverständlich voll "up to date". Und das gilt nicht nur für den elektrischen Antrieb des sportlich gestylten Scooters.

Neue Elektroroller NIU FQiX 150 und NIU FQiX 300 2 Versionen des neuen NIU FQiX wird es ab 2026 geben: den FQiX 150 für die 50er-Klasse (AM) und den FQiX 300 für die 125er-Klasse (A1 und B196). Dementsprechend stellt der Elektromotor entweder 3 kW (4 PS) oder 3,6 kW (rund 5 PS) Spitzenleistung zur Verfügung. Als Höchstgeschwindigkeit nennt NIU limitierte 45 km/h oder "offene" 80 km/h.

45 km/h (AM) oder 80 km/h (A1/B196) und bis zu 150 km Reichweite Mit zwei herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akkus bestückt, schwerpunktgünstig tief im Fahrzeugboden, kommt der NIU FQiX 300 angeblich bis zu 100 Kilometer weit, der FQiX 150 bis zu 150 Kilometer. Ein Akku-Pack hat circa 2 kWh Kapazität und wiegt circa 15 Kilogramm, Betriebsspannung sind 72 Volt. Ladedauer laut NIU: jeweils 3 Stunden pro Akku-Pack.

Nur 125 kg mit 2 herausnehmbaren Akku-Packs Mit zwei Akku-Packs wiegt der NIU FQiX angeblich 125 Kilogramm. Fahrstabilität versprechen die für Roller-Verhältnisse relativ großen Räder, bereift mit 90/90-14 vorn und 110/80-14 hinten. Trotzdem bleibt die Sitzhöhe mit 78,5 Zentimeter leicht zugänglich.

E-Scooter mit 14-Zoll-Rädern, ABS und Tempomat An beiden 14-Zoll-Rädern hat der NIU FQiX jeweils eine Scheibenbremse, der "125er" mit ABS, der "50er" mit CBS (Verbundbremssystem). Zudem ist eine Schlupfregelung an Bord, dazu 5 Fahrmodi inklusive Rekuperation (Energierückgewinnung) und ein Tempomat.

Connectivity, "Smart Unlock" und "NIU Link Crown" Weitere Ausstattungsmerkmale des NIU FQiX sind das TFT-Farb-Display (5 Zoll) mit Connectivity samt App und Navigation sowie schlüsselloser Zugang ("Smart Unlock"). Neuartig erscheint der Menü-Drehschalter namens "NIU Link Crown", ein USB-Anschluss (A und C) ist Standard.

"Auto Hold", Parkbremse und Rückfahrhilfe Mit Tagfahrlicht-Automatik ist der x-förmige LED-Scheinwerfer des NIU FQiX kombiniert, die Berganfahrhilfe ("Auto Hold") mit der automatischen Parkbremse. Zum Rangieren steht eine Rückfahrhilfe zur Verfügung.

Heck-Radar mit Toter-Winkel-Warnfunktion Highlight ist das Heck-Radar mit Toter-Winkel-Warnfunktion. Sogar die Erfassungsreichweite des Radars ist einstellbar.

Gepäckfach mit 30 Liter Volumen unter der Sitzbank Eher klassisch praktisch ist hingegen das Gepäckfach unter der Sitzbank des NIU FQiX. Mit 30 Liter Volumen ist es anscheinend groß genug für einen Helm – und bei Elektrorollern keineswegs selbstverständlich.

NIU FQiX – Verfügbarkeit und Preise in Deutschland Im 3. Quartal 2026 soll der NIU FQiX in den Handel kommen, in Deutschland ab 2.399 Euro. Wobei der äußerst günstige Einstiegspreis wohl für den FQiX 150 (45 km/h) mit nur einem Akku-Pack gilt. Eine konkrete Preisansage zum FQiX 300 (80 km/h) liegt bislang nicht vor.