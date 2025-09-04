Ohne Helm und Motorrad-Führerschein, dafür mit Dach: Dreirad-Elektroroller Xyte One zur IAA

Dr. Wolfgang Ziebart war Manager und Vorstand bei BMW und Continental, später Vorstandsvorsitzender bei Infineon. Als 75-Jähriger im Un-Ruhestand präsentiert er zur IAA Mobility 2025 in München ein neues Fahrzeug-Konzept: den Xyte One. Gleichzeitig zeigt BMW dort das ähnliche Konzept Vision CE.

Ehemalige BMW-Manager bei Xyte Mobility Die hierfür eigens von Dr. Wolfgang Ziebart gegründete und geführte Xyte Mobility GmbH hat ihren Firmensitz südlich von München, in Starnberg. Einige weitere ehemalige BMW-Mitarbeiter sind an Bord, unter anderen Peter Müller, in den 2000er-Jahren Leiter der Entwicklung bei BMW Motorrad.

Xyte One – die Nummer 1 mit 3 Rädern Beim Xyte One, dem ersten Modell von Xyte Mobility, handelt es sich um einen Elektroroller mit drei Rädern – zwei gelenkte vorn und ein angetriebenes hinten. Auf diese Weise möchten Dr. Wolfgang Ziebart und sein Team die Mobilitätsvorteile eines Rollers mit den Sicherheitsvorteilen eines Pkw kombinieren.

Ohne Motorrad-Führerschein Tatsächlich genügt zum Fahren des Xyte One ein Pkw-Führerschein, Klasse B. Ein Motorrad-Führerschein der Klasse A ist nicht erforderlich. Damit ist die Zielgruppe dieses Fahrzeugkonzepts umso größer. Bei geringem Platzbedarf wohlgemerkt: Maximale Breite des Xyte One sind angeblich 79 Zentimeter.

Ohne Helm – und trotzdem sicher Ein weiterer Vorteil des Xyte One ist, dass er von der Helmpflicht befreit ist – wie einst der BMW C1. Eine Sicherheitszelle aus Aluminium und ein Sitz mit Anschnall-Gurten ersparen Fahrern und Fahrerinnen des Xyte One sowohl das frisurschädigende Aufsetzen eines Helms als auch lästiges Tragen und Umziehen spezieller Sicherheitskleidung.

Wind- und Wetterschutz Integriert in die Sicherheitszelle des Xyte One ist eine Dachkonstruktion mit Windschutzscheibe und sogar mit einem Scheibenwischer. Damit soll der Wind- und Wetterschutz annähernd Pkw-Niveau erreichen – abgesehen von Heizung bei Kälte.

Fahrwerk mit zwei Vorderrädern und Neigetechnik Mit Neigetechnik und Lenkung nach dem bewährten Ackermann-Prinzip (unterschiedliche Raddrehzahlen in Kurven) sind die beiden Vorderräder des Xyte One einzeln aufgehängt, mit jeweils einem Federbein. Spurbreite: 65 Zentimeter. Die Reifenformate: 120/80-14 vorn, 160/60-15 hinten.

3 ABS-Bremsen und nur 206 Kilo Gesamtgewicht An allen drei Rädern des Xyte One ist jeweils eine Scheibenbremse vorhanden, verbunden mit einem Integral-ABS. Als Gesamtgewicht nennt Xyte erstaunlich leichte 206 Kilogramm, bei 330 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht.

Elektromotor mit 19 kW, Höchstgeschwindigkeit 100 km/h Mit 19 kW (26 PS) Spitzenleistung soll der Xyte One auf bis zu 100 km/h beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch begrenzt. Der elektrische, stufenlose Antrieb ist Roller-typisch am Hinterrad positioniert.

Akku für über 100 Kilometer Reichweite Schwerpunktgünstig zentral und fest eingebaut ist das Akku-Pack des Xyte One, mit 36 Kilogramm Gewicht und 7,6 kWh Kapazität. Bei angeblich 6,1 kWh durchschnittlichem Stromverbrauch pro 100 Kilometer ergeben sich über 100 Kilometer Reichweite, nach WMTC-Standard 112 Kilometer.

Ladedauer zwischen 2 und 5 Stunden Das Aufladen des Xyte One an einer Standard-Steckdose oder einem Typ-2-Anschluss dauert angeblich 4 bis 5 Stunden. Oder praxisnäher: gut 2 Stunden von 20 auf 80 Prozent.

Rückwärtsgang, Touchscreen und Kofferraum Zur Ausstattung des Xyte One gehören neben Rückwärtsgang, Parkbremse und Kofferraum (72 Liter) moderne Selbstverständlichkeiten wie LED-Leuchten sowie das große 10-Zoll-Display mit Touchscreen-Funktion und Connectivity.