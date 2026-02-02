Bis zu 300 km Reichweite: A1-Elektroroller Trinity Jupiter GT

Der deutsche Elektroroller-Anbieter Trinity präsentiert den neuen Jupiter GT für das Modelljahr 2026. Das leistungsstärkste Modell der Jupiter-Baureihe richtet sich an Pendler und Langstreckenfahrer, die bei Leistung, Reichweite und Ausstattung keine Kompromisse eingehen möchten.

Trinity Jupiter GT 300 mit bis zu 17 kW (23 PS) für A1 und B196 Mit einer angegebenen Spitzenleistung von 17 kW (23 PS) soll der Jupiter GT eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 125 km/h erreichen. Mit formal 7 kW (9,5 PS) Dauer-Nennleistung ist er trotzdem geeignet für die Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren und die Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

Bis zu 300 km Reichweite Maximale Reichweite des Trinity Jupiter GT sind angeblich 300 Kilometer – allerdings "abhängig von Fahrweise, Zuladung und Umgebungseinflüssen". Energierückgewinnung beim Fahren (Rekuperation) fließt mit ein. Fest eingebaut ist ein Akku mit 72 Volt Nennspannung und 156 Ah Kapazität, was 11,2 kWh entspricht. Zur Ladedauer nennt Trinity 5 bis 8 Stunden, je nach verwendetem Ladegerät.

ABS und Traktionskontrolle Neben Fahrleistungen und Reichweite legt Trinity bei der 2026er-Version des Jupiter GT besonderen Fokus auf Ausstattung und Sicherheit. Ein Traktionskontrollsystem (TCS/ASR), ABS und ein Aerosol-basiertes Feuerunterdrückungssystem im Akku sollen für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Schnellwechselsystem fürs Hinterrad Ein weiteres technisches Detail des neuen Trinity Jupiter GT ist das neu entwickelte Schnellwechselsystem fürs Hinterrad, das Wartungsarbeiten erleichtern soll.

Ausstattung, Details und Preise Zur Ausstattung des Trinity Jupiter GT (2026) zählen außerdem ein Funkschlüsselsystem ("Keyless go"), eine serienmäßige Alarmanlage sowie hinterleuchtete Bedienelemente. Die Steuerung erfolgt über ein zentrales Touch-Display mit Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto, über das auch Navigation und weitere Funktionen integriert sind.

Optional bietet Trinity zwei Ausstattungspakete an: die "Performance-Line" sowie das "Komfort-Plus Fahrwerk". Serienmäßig wird der Jupiter GT mit Michelin-Reifen ausgeliefert. Im März 2026 soll es losgehen, ab 7.999 Euro. Etwas preisgünstigere Alternative ist der Jupiter GT 200, mit entsprechend geringerer Reichweite, ab 7.499 Euro.

Technische Daten Trinity Jupiter GT 300 (2026) Spitzenleistung: 17 kW (23 PS)

Dauer-Nennleistung: 7 kW (9,5 PS)

Topspeed: 125 km/h

Reichweite: bis zu 300 km

Akku: 72 V / 156 Ah (11,2 kWh)

Ladedauer: 5 bis 8 Stunden

Gesamtgewicht: 183 kg

Navigation: Touchscreen mit Apple CarPlay & Android Auto

Sicherheit: ABS, TCS/ASR, Alarmanlage, Feuerunterdrückung im Akku

Komfort: Keyless Go, hinterleuchtete Bedienelemente, einstellbare Bremshebel

Sonstiges: Schnellwechsel-Hinterrad, Michelin-Bereifung

Optionen: Komfort-Plus Fahrwerk, Performance-Line

Preis: ab 7.999 Euro