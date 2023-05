Das tut der Sache keinen Abbruch, denn Yadea selbst ist der weltweit größte Hersteller zweirädriger Elektrofahrzeuge. Jährlich verkauft Yadea um die 10 Millionen Elektro-Zweiräder in rund 80 Ländern. Die Elektroroller made in China sind in Deutschland erhältlich. Sie werden in der Regel von einem Vertriebspartner hier in Deutschland bestellt und aufgebaut, der das Fahrzeug dann per Spedition an die Käufer verschickt.