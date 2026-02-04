5 Enduros mit der besten Preis-Leistung: CFMoto, Suzuki, Honda, KTM und Yamaha liegen vorn

2025 stellte MOTORRAD 74 Motorräder auf die Probe und damit unter die 1.000-Punkte-Wertung. Wohl einer der härtesten Tests der Welt und mit der stärksten Aussagekraft überhaupt, denn: Alle Bikes, egal welcher Klasse, unterliegen dem gleichen Test-Schema.

Die Test-Werte sind über Jahre hinweg vergleichbar, und anhand des Preises des Test-Krads errechnet MOTORRAD immer die Note für Preis-Leistung. Unter den 74 Bikes traten 10 "echte" Enduros mit Vorderrad in 21 Zoll an. 5 davon haben eine 1 vor dem Komma bei Preis-Leistung: