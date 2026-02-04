Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

5 Enduros mit der besten Preis-Leistung: CFMoto, Suzuki, Honda, KTM und Yamaha liegen vorn

Echte Enduros mit 21 Zoll und Note 1
Preis-Leistung – Diese 5 Enduros sind die Besten

So lief die Test-Saison 2025: Mit einer 1 vor dem Komma bei Preis-Leistung stehen diese 5 Enduros weit vorn. Alle "echt" mit 21-Zoll-Vorderrad.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.02.2026
Als Favorit speichern
CFMoto 800 MT-X (2025)
Foto: CFMoto

2025 stellte MOTORRAD 74 Motorräder auf die Probe und damit unter die 1.000-Punkte-Wertung. Wohl einer der härtesten Tests der Welt und mit der stärksten Aussagekraft überhaupt, denn: Alle Bikes, egal welcher Klasse, unterliegen dem gleichen Test-Schema.

Die Test-Werte sind über Jahre hinweg vergleichbar, und anhand des Preises des Test-Krads errechnet MOTORRAD immer die Note für Preis-Leistung. Unter den 74 Bikes traten 10 "echte" Enduros mit Vorderrad in 21 Zoll an. 5 davon haben eine 1 vor dem Komma bei Preis-Leistung:

5 Enduros mit der besten Preis-Leistung 2025

1,4 für die CFMoto 800 MT-X

Ganz oben in der Liste überraschte die CFMoto 800 MT-X mit ihrer 1,4 als Preis-Leistung-Note. Was allerdings am sehr attraktiven Preis des Testbikes von ...

Mehr zum Thema Enduro