Ducati Multistrada V4 S 2022 Ganz in Weiß in die neue Saison

Für 200 Euro Aufpreis kann die Multistrada V4 S ab sofort in der neuen Farbe Iceberg-Weiß bestellt werden. 21.790 Euro stehen dann für die Essential-Ausstattung, also die Basisversion der S auf dem Preisschild. Der weiße Metallic-Lack wird dabei von viel Silber ergänzt und unterscheidet sich so deutlich von der Panigale V2 im eher matten White Rosso.

Technisch leicht verändert

Es mehren sich Meldungen, dass die 2022er V4 S weiterhin ein Update des Skyhook-Systems mit einer elektronischen Fahrwerksabsenkung durch das Mindern der Federvorspannung erhalten hätte. Allerdings hat das die 2021er-V4-S ebenfalls serienmäßig an Bord. Neu ist jedoch: Das System arbeitet 2022 semi-automatisch und senkt das Fahrwerk zum Beispiel bei langsamer Fahrt oder dem Rangieren ab. Ein ähnliches Feature hat die Harley-Davidson Pan America mit ihrem Showa-Fahrwerk auch an Bord. Frisch gemacht ist ebenfalls das sogenannten Mirroring des Smartphone-Displays auf dem Infotainment der Multi und optional kommt sie mit einem Lowering-Kit mit kürzeren Federn in der Gabel, einem kürzeren Federbein und gekürztem Seitenständer. Übrigens: Die Multistrada V4 S hat kürzlich den Dauertest bei MOTORRAD begonnen.

Fazit

In einer schicken neuen Farbe schickt Ducati die Multistrada V4 S in die neue Saison. Iceberg-Weiß heißt der Metallic-Lack, der 200 Euro Aufpreis kostet. Technisch ändert sich nichts.