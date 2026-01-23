Rieju Aventure Rally 307 im Test: A2-Reiseenduro für's gediegenes Offroad

Mit ihrem gertenschlanken Wesen will die Rieju Aventure Rally 307 sofort hinein in Offroad-Pfade. Gefühlt nur wenig schwerer als ein E-Mountainbike, erhebt sie das Weniger-ist-mehr-Prinzip zur Maxime. Ein Layout, wie gemacht für Wege abseits des Asphalts.

Rieju Aventure Rally 307 mag's eher gediegen Mit ihrem asketischen Wesen sammelt die schlanke Rieju Aventure Rally 307 hier viele Sympathie, punktet mit einfacher Beherrschbarkeit, leistet sich aber ein bis zwei Fehltritte. Nehmen wir den Motor: 34 PS sind für einen knapp 300 Kubik großen Single nicht schlecht, allerdings fehlt der Rieju Aventure Rally 307 Dampf, um mit Kraft durchs Unterholz zu pflügen. Gediegene Fortbewegung ist eher ihr Ding.

Im Groben kommt ihr die softe Abstimmung des Fahrwerks zugute, das viel von dem schluckt, was unter dem 21- und 18-Zöller gerade hindurchhuscht.

Auf der Straße wendet sich das Blatt aber dann spürbar. Wer die Drehzahl nicht straff vorm Begrenzer hält, kommt über Land nicht flott voran mit der Rieju Aventure Rally 307. Und das Setup von Gabel und Stoßdämpfer, das auf Abenteuerwegen noch Sinn ergab, schwenkt bei jedem Ansatz von zarter Sportlichkeit auf der Landstraße die weiße Fahne.

Qualitäten auf der Straße bleiben eingeschränkt Die Gabel sackt vorn haltlos zusammen, hinten gautscht es munter. Gaudi pur, allerdings täuscht der Spaß nur darüber hinweg, dass die Rieju Aventure Rally 307 komponentenseitig eher günstig daherkommt. Weil ihre Sitzbank weder gut gepolstert noch bequem ist, ihre Bremse ordentliche Stopps nur bei wüstem Zupacken erlaubt, bleiben ihre Qualitäten auf der Straße eingeschränkt.

Wer weniger mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs ist und eher lässiges Endurowandern als Enduroweitreisen möchte, erhält mit der Rieju Aventure Rally 307 trotzdem einen passablen Partner für relativ kleines Geld.