Teures Schnäppchen: Neue KTM 890 Adventure R Rally für 22.000 Euro

Exakt 21.990 Euro verlangt KTM für die neue 890 Adventure R Rally. Damit kostet das "Rally" 6.500 Euro Aufpreis auf die R, die die technische Basis der Rally ist. Erlaubt ist der Glaube an eine sehr schlanke, reduzierte 890er im Stile der Kove 800 X Rally. Doch im Grunde ist diese Rally ein Sondermodell der R mit einem anderen Fahrwerk. Nur das ist trotz aller Daten kaum 6.500 Euro wert. Es lohnt allerdings der Blick auf die weiteren Rally-Details.

KTM 890 Adventure R Rally für 21.990 Euro Auf der Suche nach den 6.500 Gründen, warum die neue KTM 890 Adventure R Rally teurer ist als die bekannte R findet MOTORRAD einige. Und die sagen am Ende aus: Die Rally ist sogar deutlich günstiger als eine vergleichbar ausgestattete R. Was nichts anderes heißt: KTM rüstet die R zur Rally mit den KTM Powerparts aus, die es ohnehin schon gab, und ergänzt Gabel sowie Federbein aus der WP Xplor Pro-Serie. Das Werkszubehör an der Rally besteht aus:

Akrapovič Slip-on Line Endschalldämpfer

Rally Sitzbank und Factory Racing Fußrasten

Tech Pack inklusive Rally Mode, Quickshifter+, Tempomat und einstellbarer Motorbremse

Factory-Radsatz

Tankschutz aus Carbon

Supersprox-Stealth Kettenrad Allein diese Anbauteile kosten im Shop zusammen um die 4.000 Euro extra. Wer weiterhin die Xplor-Pro-7548-Gabel und das Xplor-Pro-6746 Federbein sucht, findet sie mit Preisschildern von 3.300 und 1.700 Euro. Wer also eine KTM 890 Adventure R Rally mit Vollausstattung sucht und ein komplett neues, voll einstellbares sowie höheres Fahrwerk will, ist mit der Rally wohl besser beraten.

215 kg Gewicht und Motor mit 105 PS Wer allerdings hoffte, die Rally würde deutlich leichter, wird enttäuscht. Mit 215 Kilogramm fahrbereit ist die Rally exakt gleich schwer wie die R und bietet technisch weiterhin kaum einen nennenswerten Vorteil. Ebenso bekannt: Twin mit 889 Kubik, 105 PS und 105 Nm.

Neues Enduro-Fahrwerk mit 270 Millimeter Federweg Technisch ist die neue KTM 890 Adventure R Rally die bekannte R mit einem neuen Fahrwerk. Durch den Wechsel von der Xplor-Serie auf die Xplor-Pro von WP erhöht KTM die Federwege je Achse von 240 auf 270 Millimeter und ergänzt das Einstellen der Vorspannung.

Übrigens Diese Gabel setzte KTM bereits bei der 450 Dakar-Replica 2020 ein. Ist der hohe Preis der KTM 890 Adventure R Rally gerechtfertigt? 21.990 Euro – zusammengefasst ein mehr als gerechtfertigter Preis für die neue KTM 890 Adventure R Rally. Allein das neue Fahrwerk mit längeren Federwegen kostet bei KTM als Original-Zubehör knapp 5.000 Euro. Weitere gut 4.000 Euro kostet das übrige Zubehör von KTM, wie der Endschalldämpfer, der Radsatz und die sonst optionalen elektronischen Funktionen, die bei der R Aufpreis kosteten. Und was es bei der R überhaupt nicht gibt, ist der Rally-exklusive Lacksatz.