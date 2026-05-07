Zurück in Europa: Suzuki GSX-R 1000 R 40th Anniversary Edition im ersten Fahrtest

Die Geschichte der Suzuki GSX-R Die Suzuki GSX-R blickt auf eine Historie zurück, die ihresgleichen sucht. Mitte der 1980er trat sie hierzulande auf die Bildfläche (die GSX-R 750 debütierte 1985 in Europa) und mischte das Supersport-Segment auf. Als erste 750er mit leichtem Alu-Rahmen, einem für damalige Verhältnisse extrem kurzhubigen Vierzylinder und unfassbaren 100 PS Spitzenpower. Damit stellte die "Gixxer" die Konkurrenz in den Schatten. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal.

Sie prägte als 400er (nur in Japan), 600er, 750er, 1000er und 1100er, über Knicker-, SRAD-, später K- und dann L-Baureihe das Segment der Supersport-Motorräder und legte ein ums andere Mal die Messlatte ein Stück höher als die Mitbewerber. Der Höhenflug flachte ab, als in den 2010er-Jahren die Konkurrenz den 200-PS-Plus-Club gründete. Dem trat Suzuki erst 2017 mit der bis dato letzten GSX-R 1000 ("L7") bei. Danach war Schluss mit Entwicklung, und ab 2023 verschwand die Gixxer in Europa gar von der Bildfläche. Jetzt, 2026, kehrt sie als unlimitierte Jubiläums-Edition zurück, wenn auch wieder unterhalb der 200-PS-Schallmauer.

Suzuki GSX-R 1000 R 40th Anniversary Edition Fans der Baureihe werden es ihr beim Anblick der "40th Anniversary Edition" verzeihen, ebenso wie die Tatsache, dass die neue Suzuki GSX-R 1000 genau genommen ein Jahr zu spät für diese Bezeichnung dran ist. Die Gixxer bleibt ihrem nicht zu aggressiven Design mit Einzelscheinwerfer treu. Einzige optische Neuerungen sind die aus Carbon gefertigten Winglets und die deutlich schlankere Auspuffanlage aus Titan. Sonst bleibt äußerlich alles beim Alten. Die technischen Neuerungen haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das ist neu an der 2026er-Suzuki GSX-R 1000Die größten Änderungen finden sich im Inneren des 999-Kubik-Reihenvierers, der nach wie vor über die variable Steuerung der Einlassventile (VVT) verfügt, nun aber "nur noch" 195 PS (statt vorher 202 PS) und 110 Nm (statt 118 Nm) generiert. Ein Tribut an die Euro-Norm, doch der Antrieb soll im Renntrimm nun im Gegenteil sogar besser performen können als zuvor und standfester geworden sein – wobei Standfestigkeit bei diesem Motor nie ein Thema war. Um das zu erreichen, erleichterte Suzuki die Kolben um je drei Gramm, überarbeitete den Ölkreislauf und verstärkte die Kurbelwelle im überarbeiteten Gehäuse an den Lagerstellen um zwei Millimeter.



Außerdem wurde die Kompression von 13,2:1 auf 13,8:1 erhöht, die Drosselklappen wurden um 2 mm vergrößert, die Ansaugtrichter überarbeitet und das Auspuffvolumen reduziert.



Auch elektronisch legten die Ingenieure in Hamamatsu nach. Die Traktionskontrolle lässt sich in zehn Stufen einstellen und beinhaltet dabei sowohl die Lift- als auch die Wheelie-Kontrolle und die Einstellung des Motorbremsmoments, von Suzuki "Roll Torque Control" genannt. Das ABS lässt sich weiterhin nicht abstellen, wird aber bei deaktivierter TC ebenfalls am Heck deaktiviert.



Weiterhin gibt’s einen Quickshifter mit Blipperfunktion serienmäßig. Statt eines TFT- kommt das aus der letzten GSX-R bekannte LC-Display zum Einsatz, das im Jahr 2026 durchaus als altbacken bezeichnet werden darf, sich aber ordentlich ablesen lässt.

Suzuki GSX-R 1000 R mit richtig Dampf Auf einigen schnellen Turns auf dem Circuito Monteblanco nahe Sevilla darf die Suzuki GSX-R 1000 R ihre Performance und auch ihre Nehmerqualitäten unter Beweis stellen. Während die anwesenden Journalisten je viermal 30-Minuten-Stints absolvieren, muss das Bike sechs Stunden am Stück Runden abspulen.

Die Neuerungen im Motor zeigen sich vor allem durch die Abwesenheit störender Vibrationen. Der Reihenvierer drückt aus der Mitte stark, dreht obenraus wild, bevor ihm kurz vor dem Begrenzer leicht die Puste ausgeht. 195 PS sind mehr als genug, auch für Rennstrecken mit langen Geraden, der Sound für Screamer-Fans eine Freude. Die Suzuki GSX-R 1000 R hat richtig Dampf, stellt ihn aber auf sanfte Weise zur Verfügung. Einzig beim Gasanlegen am Scheitelpunkt geht ein leichter Ruck durchs Bike – minimal, aber spürbar. Von drei Mappings (A, B, C) gefällt für den Track der direkte A-Mode am besten, er stellt den Schub linear zur Gasgriffstellung bereit.

Traktionskontrolle und ABS Auf die niedrigste Stufe (1 von 10) eingestellt, lässt die Traktionskontrolle der Suzuki GSX-R 1000 R sogar leichte Powerslides zu, hält die schützende Hand aber stets über zu forsch aufziehende Piloten. Den sehr hohen Grip des zur Präsentation montierten Bridgestone RS 12, ein straßenzugelassener Trackday-Reifen mit bemerkenswerter Performance auf der Rennstrecke, setzt die TC der Suzuki GSX-R 1000 R gut um und gibt beim Aufrichten des Bikes gleichmäßig immer mehr Drehmoment frei.

Das ABS der neuen Suzuki GSX-R 1000 R hingegen macht seinen Job auf der Rennstrecke etwas übereifrig und greift beim harten Ankern spürbar zu früh ein, gerade beim Verzögern aus hoher Geschwindigkeit. Die benötigte Handkraft fällt außerdem recht hoch aus, obwohl die Brems-Power der Anlage voll in Ordnung geht. Track-Fahrer werden das ABS deaktivieren, um sie besser nutzen zu können.

Handling der Gixxer Das Handling der neuen Suzuki GSX-R 1000 R bleibt auf dem bekannt hohen Niveau. Leichtes Ein- und Umlegen, sattes Gefühl in Schräglage, viel Stabilität beim Bremsen und Beschleunigen – was will man mehr? Die Gixxer wirkt nirgends radikal, kommt dem Fahrer entgegen, kann relativ hart gefahren oder locker geschwungen werden.

Auch ergonomisch fordert sie mit nicht zu hohem Sitz und nicht zu tiefen Stummeln wenig, gibt aber viel Bewegungsfreiheit und in Rennhocke guten Windschutz. Sie ist nicht zackig, sondern geschmeidig. Nicht kompromisslos, sondern ausgewogen. Das macht sie nicht zum schnellsten Serien-Superbike auf eine Runde, doch je länger die Stints werden, desto mehr lernt man den freundlichen Charakter zu schätzen.

Fahrwerk der Suzuki GSX-R 1000 R Der zeigt sich auch in der straffen, aber ebenfalls nicht radikalen Grundabstimmung von Gabel und Federbein. Beide von Showa und voll einstellbar, ermöglichen sie einen guten Gewichtstransfer, auch diesseits der letzten Rille, halten die Suzuki GSX-R 1000 R aber trotzdem stabil auf Kurs. Leichtes Erhöhen der Dämpfung (Zug- und Druckstufe) am Federbein verbessert das Feedback spürbar, ändert an der Grundcharakteristik aber nichts. Beim harten Beschleunigen über Bodenwellen kündigt sich leichte Unruhe frühzeitig an, hartes Auskeilen liegt der Gixxer fern – schön!

Sorgfältig ausbalanciertes Superbike mit zugänglichem Handling So behält die Suzuki GSX-R 1000 R auch in der neuen Generation als 40th Anniversary Edition ihre von vielen Fans geliebten Vorzüge. Ein sorgfältig ausbalanciertes Superbike mit sehr zugänglichem Handling, einem überaus elastischen und geschmeidigen Motor, nun mit besserer, aber nicht bahnbrechender Elektronik. Übrigens: Sechs Stunden Dauervollgas können der Gixxer nichts anhaben, sie läuft von der ersten bis zur letzten Minute sanft und geschmeidig – so wie man es von ihr seit über 40 Jahren kennt.