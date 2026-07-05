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Mit der Rennsport-BMW R 90 S in Daytona: Originaler Sport-Boxer im Test - nach 50 Jahren

BMW R 90 S - Superbike von 1976 im Test
Mit dem Sport-Boxer in Daytona - nach 50 Jahren

Inhalt von

1976, im ersten Jahr der US-Superbike-Meisterschaft, setzte der BMW-USA-Importeur Butler & Smith drei R 90 S ein, die am Ende der Saison die ersten drei Plätze der Meisterschaft belegten. Und genau diese originalen Sport-Boxer durften wir fahren – nach 50 Jahren, in Daytona.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.07.2026
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BMW R 90 S Superbike 1976 Test in Daytona 2026 nach 50 Jahren
BMW R 90 S Superbike 1976 Test in Daytona 2026 nach 50 Jahren
BMW R 90 S Superbike 1976 Test in Daytona 2026 nach 50 Jahren
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BMW R 90 S Superbike 1976 Test in Daytona 2026 nach 50 Jahren

Das fängt ja gut an: Der BMW-Mechaniker sitzt auf der R 90 S und drückt die Fernbedienung der Startmaschine, doch das Hinterrad des AMA-Ur-Superbikes steht still. Der volle Liter Hubraum leistet zusammen mit den beiden gleichzeitig rauf und runter laufenden Kolben mit einer Verdichtung von 12,6:1 gewaltigen Widerstand. Als auch ich mich noch mit meinem Gewicht auf das dicke hintere Polster der Sitzbank stütze, beginnt das Rad sich endlich zu drehen, und bald schon entweicht den beiden "Sport"-Schalldämpfern sonores Boxer-Grollen.

BMW R 90 S als Superbike von Butler & Smith (1976)

Diese BMW sieht auf den ersten Blick zwar so aus wie jede damals käufliche R 90 S, aber sie hat es faustdick hinter ihren Motordeckeln – und auch drumherum, wussten ...

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