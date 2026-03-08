Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Klassiker

Die beste Honda der 70er-Jahre: Honda CB 750 von 1969 bis 1978

Honda CB 750 Four Geschichte im Rückblick
Die besten 10 Jahre der CB 750 Four

Die Honda CB 750 war von 1969 bis 1978 die erfolgreichste Honda in Deutschland. MOTORRAD blickt zurück auf die großen Jahre mit allen Daten und Fakten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.03.2026
Honda CB 750 Four K1 Motor
WichtigDieser Artikel erschien erstmalig 1979 in MOTORRAD und als Nachdruck 2019 in MOTORRAD Classic.

Der Autor des Artikels schrieb 1979:

Unter den zehn meistgekauften Motorrädern hat die Honda CB 750 auf dem deutschen Markt, wie in der Welt, ihren festen Platz — Monat für Monat. Und das seit nahezu zehn Jahren. Diese Maschine gehört damit zu den Klassikern der Motorrad-Geschichte.

So fing alles an

Wie es anfing, daran erinnert sich Honda-Händler Peter Hartenstein aus Wixhausen bei Darmstadt noch heute. Die erste Vorserien-Maschine kam im Herbst 1968 in die Bundesrepublik. Hartenstein arbeitete damals bei Honda in Offenbach-Rumpenheim und bekam den Auftrag, mit diesem Schaustück auf eine Deutschland-Blitz-Tournee zu gehen, um sie den Händlern ...

