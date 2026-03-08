Die beste Honda der 70er-Jahre: Honda CB 750 von 1969 bis 1978

Der Autor des Artikels schrieb 1979:
Unter den zehn meistgekauften Motorrädern hat die Honda CB 750 auf dem deutschen Markt, wie in der Welt, ihren festen Platz — Monat für Monat. Und das seit nahezu zehn Jahren. Diese Maschine gehört damit zu den Klassikern der Motorrad-Geschichte.
So fing alles an
Wie es anfing, daran erinnert sich Honda-Händler Peter Hartenstein aus Wixhausen bei Darmstadt noch heute. Die erste Vorserien-Maschine kam im Herbst 1968 in die Bundesrepublik. Hartenstein arbeitete damals bei Honda in Offenbach-Rumpenheim und bekam den Auftrag, mit diesem Schaustück auf eine Deutschland-Blitz-Tournee zu gehen, um sie den Händlern ...