Die beste Honda der 70er-Jahre: Honda CB 750 von 1969 bis 1978

Wichtig Dieser Artikel erschien erstmalig 1979 in MOTORRAD und als Nachdruck 2019 in MOTORRAD Classic. Der Autor des Artikels schrieb 1979:

Unter den zehn meistgekauften Motorrädern hat die Honda CB 750 auf dem deutschen Markt, wie in der Welt, ihren festen Platz — Monat für Monat. Und das seit nahezu zehn Jahren. Diese Maschine gehört damit zu den Klassikern der Motorrad-Geschichte.