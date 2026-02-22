15 über 100 Jahre alte Gebrauchte im Angebot: Motorräder von 1902 bis 1926 bei Bonhams

Obwohl der Club der über 100 Jahre alten Motorräder – also ab Baujahr 1926 abwärts – klein und entsprechend exklusiv ist, hat Bonhams derzeit relativ viele dieser hochbetagten Maschinen in der virtuellen Auslage. Obendrein ist das zur Versteigerung stehende Sortiment keine schwarze Serie, sondern erstaunlich divers, nicht nur farblich.

Rex Judd Collection und The Spring Stafford Sale Ein Großteil der Ü-100-Klassiker stammt aus der Rex Judd Collection, und das Highlight für Kenner und Sammler ist "The Spring Stafford Sale" (25. bis 26. April 2026). Wir stellen die Zweirad-Raritäten der anstehenden Bonhams-Auktion vor, aufsteigend sortiert nach hohem und noch höherem Alter:

Baujahr 1926: Helyett 175 cc 2HP Die Jüngste in diesem erlesenen Kreis ist die genau 100-jährige Helyett, Baujahr 1926, aus Frankreich. Sie hat einen Zweitakt-Einzylinder-Motor mit 175 Kubik und circa 2 PS als Antrieb. Ein Getriebe hat der Motor nicht, der Hinterradantrieb läuft direkt von der Kurbelwelle per Riemen. Zusätzlich sind Pedale vorhanden. Geschätzter Preisrahmen: 2.500 bis 2.900 Euro.

Baujahr 1925: Douglas Brooklands Special Knapp über 100 Jahre alt ist die ehemals rennsportliche Douglas Brooklands Special. Bei ihr hängt ein Zweizylinder-Boxer-Motor im Rahmen. Und der war einst Vorbild für die Boxer von BMW, allerdings ist die Einbaulage hier anders, mit einem Zylinder nach vorn und einem Zylinder nach hinten sowie mit indirekt per Kette angetriebenem Hinterrad. Genaue technische Daten zu dieser Rennmaschine liegen nicht vor, doch der Boxer hat wohl zwischen knapp 500 und 750 Kubik und beschleunigt die Brooklands Special auf über 100 mph (über 160 km/h). Geschätzter Preisrahmen: 14.000 bis 18.000 Euro.

Baujahr 1923: Excelsior 150 cc Lady’s model Excelsior war der erste Hersteller motorisierter Zweiradfahrzeuge in Großbritannien, ab 1896. Nach dem Umzug des Unternehmens von Coventry nach Birmingham Anfang der 1920er-Jahre, entstand dort unter anderem ein "Lady’s model", also ein Damen-Modell – mit Durchstieg, wie bei Fahrrädern bis heute üblich. Eines dieser seltenen Excelsior-Modelle mit Zweitakt-Einzylinder-Motor (150 Kubik) steht nach erfolgter Restauration bei Bonhams zur Auktion. Geschätzter Preisrahmen: 2.900 bis 4.000 Euro.

Baujahr 1923: Raleigh 2 ¾ hp Der expliziten Modellbezeichnung nach hat diese über 100 Jahre alte Raleigh aus England genau 2,75 PS. Und die erzeugt ein Viertakt-Einzylinder-Motor mit 350 Kubik. Ihr bisheriger Eigentümer besitzt sie seit über 60 Jahren. Geschätzter Preisrahmen: 3.400 bis 4.600 Euro.

Baujahr 1922: Norton 490CC Model 9 Norton gehört inzwischen zum indischen Unternehmen TVS, doch das Model 9, Baujahr 1922, stammt selbstverständlich aus England. So sieht eine typische Norton dieser Ära aus, für damalige Verhältnisse relativ sportlich. Mit dem Viertakt-Einzylinder-Motor (Seitenventil-Typ) waren über 100 km/h möglich – und zwar ohne Schaltung, mit nur einem Gang und Hinterradantrieb per Riemen. Geschätzter Preisrahmen: 9.100 bis 14.000 Euro.

Baujahr 1922: Triumph 225 cc Model LW Junior Mit mintgrün lackiertem Tank ist diese alte Triumph kein klassisch schwarzes Exemplar. Das "Model LW Junior" aus dem Jahr 1922 hat einen Zweitakt-Einzylinder-Motor mit Zweigang-Getriebe – ohne Kupplung. Einen Kickstarter hat die rund 60 Kilogramm leichte Junior-Triumph ebenfalls nicht, starten bedeutet hier jedes Mal anschieben. Mit etwas Schwung sind 35 mph Topspeed drin, entsprechend circa 55 km/h. Geschätzter Preisrahmen: 4.000 bis 5.100 Euro.

Baujahr 1921: Autoglider 250 cc Scooter Jahrzehnte vor der ersten Vespa kam der Autoglider Scooter aus Birmingham, England. Anstatt aus Stahlblech besteht die Verkleidung bei diesem Roller aus echtem Holz. Und der Antrieb, ein Zweitakt-Einzylinder-Motor mit knapp 3 PS, ist hier nicht am Hinterrad, sondern direkt über dem Vorderrad platziert, mit Kettenantrieb. Geschätzter Preisrahmen: 2.900 bis 4.000 Euro.

Baujahr 1914: Premier 499 cc Special Aus Coventry, England, stammt die Premier Special. Das von Bonhams versteigerte Exemplar ist ein aufwendig restauriertes, ursprünglich Baujahr 1914. Beim eingebauten 500er-Einzylinder handelt es sich um einen zeitgenössischen Tauschmotor. Geschätzter Preisrahmen: 8.000 bis 11.000 Euro.

Baujahr 1914: Sun Villiers 269 cc Über 110 Jahre alt ist diese Sun Villiers aus Wolverhampton, England. Sie hat einen zentral stehenden Zweitakt-Einzylinder-Motor und eine Zweigang-Schaltung – ohne Kupplung. Der Hinterradantrieb läuft nicht per Kette, sondern wie damals üblich per Riemen. Wobei das große hintere Riemenrad annähernd den Durchmesser des Hinterrads erreicht. Geschätzter Preisrahmen: 4.600 bis 9.100 Euro.

Baujahr 1912: Pierce 688 cc Four Sie war das erste Vierzylinder-Motorrad aus den USA: die Pierce Four, mit 4 hintereinander angeordneten Zylindern. Von 1909 bis 1914 entstanden bei Pierce insgesamt weniger als 500 Motorräder. 2026 versteigert Bonhams ein Exemplar aus dem Jahr 1912, mit 688 Kubik und maximal 7 PS. Topspeed: 60 mph, entsprechend knapp 100 km/h. Geschätzter Preisrahmen: 57.000 bis 91.000 Euro.

Baujahr 1910: Harley-Davidson 494 cc Model 6A Harley-Davidson wurde 1903 in Milwaukee, USA gegründet, und das Model 6A ist eines der frühen Modelle, Baujahr 1910. Ein Big Twin hängt hier noch nicht im Rahmen, sondern "nur" ein Einzylinder mit rund 500 Kubik und 4 PS. Damals ebenfalls noch üblich: Handschaltung, Pedale mit Kette und Hinterradantrieb vom Motor per Lederriemen. Geschätzter Preisrahmen: 43.000 bis 55.000 Euro.

Baujahr 1910: Wilkinson 679 cc TAC Project Bei Wilkinson in England lief anno 1910 das TAC Project, das rückblickend wie ein früher Cruiser erscheint, mit Ledersessel und Trittbrettern. Wobei TAC die Abkürzung war für "Touring Auto Cycle". Dazu passte der Antrieb mit 4 hintereinander angeordneten Zylindern samt Kardanwelle zum Hinterrad. Geschätzter Preisrahmen: 23.000 bis 46.000 Euro.

Baujahr 1902: The Motor Traction Company Ltd Holden 1172.8 cc Flat Four Schon damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, unkonventionell war die "Holden" von The Motor Traction Company aus Kennington, einem südlichen Bezirk in London. Einerseits wegen des auffällig kleinen Hinterrads, andererseits wegen des umso größeren Motors. Unter der Blechverkleidung stecken 4 Zylinder mit insgesamt rund 1.173 Kubik Hubraum. Und das Hinterrad wird mit Schubstangen angetrieben, wie bei Lokomotiven. Geschätzter Preisrahmen: 46.000 bis 80.000 Euro.

Baujahr 1902: Singer Perks & Birch Birch 2 ½ hp Motor Eines der wohl ältesten Mofas der Welt ist das von Singer Perks & Birch Birch aus dem Jahr 1902. Dabei handelt es sich um ein "Fahrrad mit Hilfsmotor", wobei der Zweitakt-Einzylinder hier im Hinterrad, direkt an der Nabe positioniert ist. Ein Tank für Benzin und Öl ist am oberen Rahmenrohr aufgehängt. Eine Dreirad-Version (Tricycle) gab es davon ebenfalls, mit dem Motor im Vorderrad. Geschätzter Preisrahmen: 21.000 bis 27.000 Euro.

Baujahr 1902: The Bradbury 211 cc Offensichtlich schlecht erhalten – dafür weitestgehend original – ist "The Bradbury 211cc". Dabei handelt es sich um ein motorisiertes Fahrrad aus England, Baujahr 1902. Ein Zweitakt-Einzylinder-Motor von Minerva hängt hier direkt vor dem Pedal-Kurbeltrieb am Rahmen. Mit über 200 Kubik kommt – beziehungsweise kam – der Zweitakter immerhin auf anderthalb PS. Geschätzter Preisrahmen: 5.700 bis 9.100 Euro.

