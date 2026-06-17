Nur 47 Kilometer in 45 Jahren: Ur-Enduro Yamaha XT 500 fast wie neu für rund 16.000 Euro

Im Rahmen von "The Summer Sale" versteigerte das renommierte Auktionshaus Bonhams im Juni 2026 eine Yamaha XT 500. Allerdings nicht irgendeine abgehalfterte Gebrauchte, sondern eine fast gar nicht Gebrauchte. Mit nur 47 Kilometern auf dem Tacho steht die Ur-Enduro da wie neu.

Yamaha XT 500 – originale Ur-Enduro, Baujahr 1981 Tatsächlich neu war diese Yamaha XT 500 vor 45 Jahren, denn sie stammt aus dem Baujahr 1981, als die erfolgreiche Markteinführung der Ur-Enduro bereits 5 Jahre zurücklag. Am Originalzustand dieses Exemplars gibt es keine Zweifel, Fahrgestellnummer und Motornummer stimmen überein: 5R1-000806.

Von Japan über Südafrika nach Großbritannien Angeblich war Südafrika die ursprüngliche Destination dieser Yamaha XT 500, wo sie zunächst für ein paar Jahre im Schaufenster eines Händlers gestanden sei. Dann sei sie gekauft und nur 2 Kilometer gefahren worden, um anschließend im Haus des stolzen Käufers als "Kunstwerk" verehrt zu werden. Später habe der Neffe des Erstbesitzers das Fahrzeug übernommen und sei circa 40 Kilometer damit gefahren. So sei der außergewöhnlich niedrige Tachostand zusammengekommen.

Fast nicht gefahren, aber ohne Standschäden Beim dritten Besitzer, einem Motorrad-Sammler, sei diese Yamaha XT 500 seit 2017 zwar nicht mehr gefahren, aber ab und zu gestartet und gewartet worden – um Standschäden an der Technik zu vermeiden. Der letzte Service sei am 6. März 2026 durchgeführt worden, inklusive neue Batterie und Reinigung des Benzinhahns samt Benzinfilters sowie des Vergasers. Übrigens sei die Vergaserbedüsung von der Konfiguration für Südafrika auf jene für Großbritannien umgerüstet worden, wo der dritte Besitzer zuhause ist – und die Kult-Enduro im Juni 2026 versteigern ließ.

Original statt Retro: Yamaha XT 500 für "nur" rund 16.000 Euro Bonhams hatte für die Online-Auktion dieser Yamaha XT 500 mindestens 8.000 Britische Pfund, entsprechend circa 9.250 Euro angesetzt. Am 15. Juni 2026 lag das Höchstgebot schließlich bei 13.800 Britische Pfund, entsprechend rund 16.000 Euro.

Für eine derartige Occasion darf das geradezu als Schnäppchen gelten, denn im Oktober 2025 versteigerte Sotheby’s in München eine XT 500, originalverpackt in einer Kiste und dementsprechend mit 0 Kilometern auf dem Tacho – für 84.000 Euro.

Yamaha XT 500 – technische Daten Motor: Viertakt-Einzylinder, luftgekühlt, 2 Ventile, Trockensumpf

Hubraum: 499 ccm

Starter: Kickstarter

Leistung: 27 bis 33 PS (je nach Baujahr und länderspezifischer Abstimmung)

Getriebe: 5-Gang

Höchstgeschwindigkeit: rund 140 km/h

Räder: Drahtspeichen, 21 Zoll vorn, 18 Zoll hinten

Reifen: 3.25-21 vorn, 4.00-18 hinten

Bremsen: Simplex-Trommelbremsen vorn und hinten

Tankinhalt: 8,5 Liter

Gesamtgewicht: 150 bis 155 kg (vollgetankt)

Produktionszeitraum: 1976 bis 1989

Produzierte Stückzahl: über 127.000