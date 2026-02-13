Neue Retro-Ducati als Café Racer ab Werk: Ducati Formula 73 Limited Edition

Bereits im Dezember 2025 waren erste Informationen zum neuen Retro-Modell von Ducati durchgesickert, mitsamt der Modellbezeichnung: Formula 73. Damit und mit der Zahl zum Hubraum – 803 Kubik – war ungefähr klar, was zum 100-jährigen Marken-Jubiläum auf die "Ducatisti" zukommt.

Ducati Formula 73 als sportliches Retro-Modell Und Mitte Februar 2026 erschien sie offiziell, die Ducati Formula 73, als Café Racer ab Werk. Vorlage für das Retro-Design mit rundlicher Scheinwerferverkleidung und Lackierung in Silber/"Aquagrün" war die Ducati 750 Super Sport Desmo (1973), und die wiederum war damals eine Replika der 750 Imola Desmo, mit der Paul Smart und Bruno Spaggiari 1972 bei "200 Miglia di Imola" triumphierten.

Luftgekühlter V2-Motor mit Desmodromik Aktuelle technische Plattform für die Ducati Formula 73 ist die Scrambler-Baureihe. Nach wie vor mit luft-ölgekühltem V2 ("L2"), 90 Grad Zylinderwinkel und jeweils 2 desmodromisch gesteuerten Ventilen pro Zylinder. Mit 803 Kubik und Euro-5+Abstimmung kommt die betagte Motor-Konstruktion immerhin auf 73 PS bei 8.250/min. Und zum Schalten stehen 6 Gänge mitsamt Quickshifter zur Verfügung. Modellspezifisch ist der Endschalldämpfer von Termignoni.

Café-Racer-Fahrwerk Ebenso markentypisch war jahrzehntelang der Stahl-Gitterrohrrahmen der Ducati Formula 73. Moderne Fahrwerkselemente sind die Upside-down-Telegabel und das Zentralfederbein, beides von Kayaba (KYB). Konsequent klassisch rollt dieses Retro-Modell auf Drahtspeichenrädern, allerdings mit aktueller Bereifung – Pirelli Diablo Rosso IV – in den Formaten 120/70 R 17 vorn und 180/55 R 17 hinten.

Moderne Ausstattung Unauffällig modern an der Ducati Formula 73 sind außerdem die Scheibenbremsen von Brembo, jeweils eine pro Rad, kombiniert mit schräglagensensiblem ABS von Bosch. Eine Schlupfregelung (DTC) hat die Retro-Ducati ebenfalls an Bord. Dazu ein digitales TFT-Display im Cockpit, immerhin mit "klassischer" Zeigerdarstellung des Drehzahlmessers.

Technische Daten und Details Ohne Sprit im 14,5-Liter-Tank wiegt die Ducati Formula 73 angeblich 183 Kilogramm, die Sitzhöhe beträgt knapp über 80 Zentimeter. Zur Limited Edition gehören Lenkerenden-Rückspiegel, Sozius-Abdeckung, seitlicher Kennzeichenhalter, diverse Alu-Frästeile von Rizoma und die Nummerierung an der oberen Gabelbrücke. Im Lieferumfang enthalten sind zudem ein Echtheitszertifikat sowie eine Sammlung historischer Bilder und Skizzen in einer speziellen Box.

Ducati Formula 73 Limited Edition – Preis in Deutschland Ab Frühjahr 2026 sind die Auslieferungen der Ducati Formula 73 geplant, insgesamt 873 Exemplare weltweit. Preis in Deutschland: 15.890 Euro (zuzüglich 305 Euro Liefernebenkosten). Alternative Farbvarianten zu "750 Super Sport Desmo Replica" gibt es keine. Dafür gibt es optional und farblich passend einen Retro-Helm und eine Retro-Jacke zur Limited Edition.