Irre Zweitakt-Umbauten aus GB: Kawasaki 606, Super-Triple und Super-Triple

Richtig begonnen hatte es, nachdem Simon in der Gazette "Motor Cycle News" ein Gesuch aufgegeben hatte und viele Biker hocherfreut waren, dass ihnen jemand ihre defekten Dreizylinder-Kawas abnahm. Dass die luftgekühlten Zweitakter gerne und oft festgingen, lag nicht selten an der langen Ölleitung zwischen Pumpe und linkem Zylinder.

Als ölkontaminierter, aber glücklicher Besitzer zahlloser Zylinder, -köpfe, Gehäuse und Vergaserbatterien konstruierte der rauchfahnenerfahrene Immobilienmakler aus zurechtgesägten Dreizylinder-Motorblöcken zunächst einen Vierzylinder, den er vor zehn Jahren in ein Fahrwerk setzte. Die aus Einzelteilen gepresste Kurbelwelle, die sich dadurch bei kurzem Festgehen leicht verdrehen konnte, ließ sich mittels Abziehvorrichtung zerlegen und umbauen. So entstand Whitelocks erste vierzylindrige Zweitakt-Kawa.

"Sieben Zylinder erschienen mir ideal"

Ein Reihenmehrzylinder, der es in sich hat, würde weit weniger "shocking" aussehen, aber mehr Aufsehen erregen. "Sechs waren mir zu popelig, acht Zylinder zu viel, sieben erschienen mir dann ideal", erklärt Simon. Die schwierigste Arbeit an dem reichlich ungewöhnlichen Motorrad-Triebwerk, den Kurbelwellenbau und Schweißungen am Gehäuse, überließ er dem Spezialisten Chris Appelbee aus Southend. Damit Tank und Sitzbank gegen den Rest nicht völlig magersüchtig wirkten, wurden beide um rund zehn Zentimeter verbreitert. Die Ölpumpe wurde stillgelegt – Whitelock vertraute lieber auf gute alte Gemischschmierung. Mit verstärkten Federn bestückt, durfte die originale Telegabel vorn stecken bleiben. Die gelochte Doppelscheibenbremse samt Stahlflexleitungen war ein Tribut an das erhöhte Gewicht.