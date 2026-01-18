Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

Zweitakt-Monster: Megalodon 700 mit über 80 PS - Enduro extrem

Megalodon 700 Two Stroke Enduro
Zweitakt-Monster wühlt im Dreck

Über 80 biestige Zweitakt-PS bei kaum über 100 Kilo – die ultimative Formel für Monster-Motocross. Megalodon 700 heißt diese brutale Geländefräse.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.01.2026
Als Favorit speichern
Megalodon 700 Zweitakt-Enduro Motocross Zweitakter
Foto: 999lazer/Toofast Media Group/Hind

Mit ihrem Youtube-Kanal 999lazer sind die Hind Brothers aus Großbritannien weltweit bekannt, jedenfalls im Motocross-Milieu. Max und Philipp halten ihre Community und sich selbst mit wilden Hardcore-Geräten auf Trab.

Megalodon 700 mit Zweitakt-Motor von Rübig

Ihr absoluter Publikumsliebling – bisher – ist die Megalodon mit 700er-Zweitakter. Beispielsweise im direkten Vergleich mit einer Honda CR 500. Der extreme Antrieb der Megalodon 700 kommt üblicherweise bei rennsportlichen Enduro-Gespannen zum Einsatz – 2025 mit weltmeisterlichem Erfolg. Der wassergekühlte Einzylinder stammt vom österreichischen Spezialanbieter Rübig, inzwischen Mega RS Engines.

Zweitakter von Mega RS Engines mit über 80 PS

Überhaupt nicht "nutzerfreundlich" ist die Megalodon 700 mit Kickstarter links  , ohne Ausgleichswelle, dafür mit markerschütternden Vibrationen. Und auf jeden Fall mit über 80 PS. Da genügen 4 Gänge, zumal im Gelände. Immerhin mit leichtgängiger, hydraulisch unterstützter Kupplung. Trotzdem, kein Zweifel: Für Ungeübte ist dieser große Zweitakter völlig ungeeignet.

Hind Brothers & Chris Thorpe

Inspiration für den Namen Megalodon war der gleichnamige, urzeitliche Riesen-Hai – in Anspielung auf den Mega-Motor. Bereits 2021 begannen die Hind Brothers mit diesem Großprojekt, damals aus pandemiebedingter Langeweile. Chris Thorpe, seinerseits spezialisiert auf übermotorisierte Enduros und Motocross-Bikes, unterstützte Max und Phil dabei.

Fahrwerk-Basis von einer 650er-Husaberg

Basis für das Fahrwerk der Megalodon 700 war eine 650er-Husaberg, Jahrgang 2000. Um deren großen Viertakt-Einzylinder durch den Mega-Zweitakter zu ersetzen, mussten die britischen Tüftler den Rahmen aufflexen. Anschließend verstärkten sie das Stahlrohr-Gestell und verpassten ihm eine Pulverbeschichtung.

Special Parts & Upgrades

Dazu bekam die Megalodon 700 eine neue, voll einstellbare Upside-down-Telegabel von WP Suspension und eigens angepasste Räder von SM Pro Wheels mitsamt Bremsen-Upgrades. Weitere Details sind die Motocross-Armaturen von Venhill und die Titan-Fußrasten von Raptor.

Carbon, Titan und Aluminium

Aufwendige Sonderanfertigungen für die Megalodon 700 sind die leichten Verkleidungsteile aus Carbon sowie Benzintank und Wasserkühler aus Aluminium. Und schließlich die Zweitakt-Abgasanlage von HGS Exhaust Systems in den Niederlanden mitsamt Prüfstand-Abstimmung vor Ort.

Megalodon 700 verbreitet Angst und Schrecken

Und wie fährt die Megalodon 700? Hier die Fahreindrücke von einem der Wenigen, die sich bisher getraut haben, Max Hind: "Ziemlich furchteinflößend! Erstmal muss man sich eine Weile dran gewöhnen, an den rustikalen Charakter. Der Mega-Motor ist – Zweitakt-untypisch – auf viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen abgestimmt, und damit drückt der dich ruppig durch die Kurven. Auf einer engen Motocross-Piste ist das umso anspruchsvoller – und entsprechend beeindruckend".

Fazit

Mehr zum Thema Zweitakter