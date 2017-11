Shoei-Motorradhelme 2018

Der Einstiegspreis für den neuen Shoei Neotec II beginnt bei 599 Euro.

Shoei Neotec II

Fans des Vorgängermodells und neue Interessenten können sich beim Shoei Neotec II auf viele neue Funktionen freuen. Erstmals wird beispielsweise die Möglichkeit angeboten, eine Kommunikationslösung vollständig in der Helmschale zu integrieren. Dafür wurde an der unteren Helmseite eine dreieckig geformte Bedieneinheit vorgesehen, die vollständig in die Helmschale eingebettet wurde. Einen Haken gibt es an der neuen Vorrichtung aber: wer darauf zurückgreifen möchte, muss auf das von Sena speziell für den Neotec II entwickelte Kommunikationssystem "Shoei Rider Link" (SRL) zurückgreifen. Das SRL-System basiert dabei technisch auf dem 20S-Kommunikationssystem von Sena.

Im Vergleich zum Vorgängermodell wirkt der Neotec optisch etwas agressiver. Angeboten wird der Klapphelm in drei verschiedenen Schalengrößen. Die obere Belüftung des Helms soll gleichzeitig als Spoiler fungieren, was sich positiv auf die Fahrt in aufrechter Haltung auswirken soll.

Beim Verschluss hat sich Shoei für ein Ratschensystem entschieden. Shoei-typisch ist das Innenfutter komplett herausnehmbar und lässt sich somit prima waschen. Auch der Klappmechanismus wurde im Vergleich zum Vorgänger überarbeitet und soll nun noch besser funktionieren. Erfreulich für Motorradfahrer, die gerne im Winter unterwegs sind: der Auslöseknopf für das Klappsystem soll auch mit dickeren Winterhandschuhen komfortabel funktioneren. Auch das Belüftungssystem wurde weiterentwickelt.

Der neue Shoei Neotec II ist ab Januar 2018 in den Größen XS bis XXL erhältlich. Die Preise beginnen bei 599 Euro. Das optional erhätliche und von Shoei vertriebene Sena SLR Intercom-System gibt es zum Preis von 299 Euro.