CF Moto rückte zuletzt als Produktionspartner von KTM in China in den Fokus. Ab 2020 will KTM mit den Chinesen Mittelklassebikes mit dem neuen LC8c-Zweizylindermotor für den Weltmarkt in China fertigen. Die Zusammenarbeit wächst aber auch in anderen Bereichen.

Highlight ist hier die in China Ende 2017 vorgestellte Studie CF Moto V.02-NK Concept. Der Prototyp zeigte sich mit einigen hochwertigen Bauteilen ausgestattet, die nicht aus China stammen. Die Bremsen kommen beispielsweise vom italienischen Hersteller Brembo, die Federelemente von Öhlins.

Den Motor haben die Chinesen von KTM geliehen. Hier hat sich CF Moto exklusiv die Nutzung des bei KTM bereits aussortierten 990er-V2 gesichert. Der wird auf 1.080 cm3 aufgestockt und soll neben der Serienversion des V.02-NK Concept noch weitere Modelle von CF Moto befeuern. Neben dem Hubraum dürfte auch die Leistung steigen. Bei KTM leistete der 990er bis zu 115 PS.