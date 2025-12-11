Neue 450er von KTM - mit Zweizylinder-Motor: KTM 450 RC aus China?

Obwohl KTM vom großen indischen Hersteller Bajaj übernommen worden ist, inzwischen auch formal, und obwohl die bisherigen Entscheider bei KTM die zusammen mit dem chinesischen Partner CFMoto geplanten 450/490-Modelle verworfen hatten, kommen die nun anscheinend doch.

Neue KTM 450 RC Als erstes Modell der neuen Baureihe erschien im Dezember 2025 die neue KTM 450 RC – als amtliche Fahrzeug-Anmeldung bei der chinesischen Behörde. Auf dem dazugehörigen Foto ist ein vollverkleidetes Sport-Modell in KTM-typischem Orange zu sehen. Das ebenso markentypische, kantige Design ähnelt dem der 2025 neu eingeführten KTM 990 RC R – bis hin zu den übertrieben erscheinenden Aerodynamik-Winglets an der Front der 450er.

Reihenzweizylinder-Motor mit 449 Kubik und bis zu 56 PS Vom bisherigen KTM-Modell in der sportlichen Einsteigerklasse (A2), der RC 390, übernimmt die neue KTM 450 RC offenbar keine technischen Komponenten. Anstelle des Einzylinder-Motors kommt offenbar ein mittlerweile klassenüblicher Reihenzweizylinder zum Einsatz. Mit diesen Eckdaten: 449 Kubik und maximal 41,3 kW, entsprechend 56 PS. Falls die sportliche 450er nach Europa kommt, dann wahrscheinlich gedrosselt auf maximal 48 PS für die europäische Führerscheinklasse A2.

195 km/h – schneller als die verwandte CFMoto 450 SR-S Offen, mit 56 PS, soll die KTM 450 RC fast 200 km/h erreichen, 195 km/h Höchstgeschwindigkeit sind der chinesischen Homologation zu entnehmen. Damit wäre die KTM etwas schneller als die mutmaßlich technisch verwandte CFMoto 450 SR (-S), für die der chinesische KTM-Partner bisher 192 km/h sowie 38 kW (knapp 52 PS) nennt.

168 Kilo leicht mit Einarmschwinge Wohl nicht nur den Reihenzweizylinder-Motor übernimmt die KTM 450 RC von der CFMoto 450 SR, sondern auch das Chassis und die Aluminium-Einarmschwinge der Variante 450 SR-S. Damit wiegt die sportliche CFMoto angeblich 171 Kilogramm fahrbereit, und die noch etwas sportlichere KTM 450 RC – "Ready to race" – soll 3 Kilogramm leichter ausfallen (168 kg). Für die Euro-Klasse A2 mit vollen 48 PS wäre sie sogar ein paar Kilo zu leicht, es müssten also ein paar PS mehr weggedrosselt werden.

Komponenten von WP Suspension und Bybre Übereinstimmung bei den Reifenformaten der KTM 450 RC: 110/70-17 vorn, 150/60-17 hinten – genau wie bei der CFMoto 450 SR (-S). Upside-down-Telegabel und Federbein für die KTM 450 RC stammen von KTM-Ableger WP Suspension, die Bremsenkomponenten wohl vom indischen Brembo-Ableger Bybre, selbstverständlich mit ABS.

Kommt die neue KTM 450 RC 2026? Preis? In China dürfte die mutmaßlich komplett vor Ort bei CFMoto gefertigte KTM 450 RC im Laufe des Jahres 2026 in den Handel kommen. Ein genauer Markteinführungstermin und ein Preis sind bislang nicht bekannt.

Wann folgen KTM 450 Duke und KTM 450 Adventure? Auf das Sport-Modell dürften dann zeitnah weitere 450er-Zweizylinder-Modelle von KTM folgen: die 450 Duke als Naked Bike und die 450 Adventure als Enduro, beide ebenfalls technisch verwandt mit den entsprechenden Modellen von CFMoto (450 NK und 450 MT). Ob die 450er die bisherigen 390-Einzylinder-Modelle von KTM ersetzen werden – auch außerhalb Chinas – ist unklar.