Nur ein Jahr erhältlich: Triumph Street Triple 765 RX Special Edition 2026

Triumph erweitert die Street-Triple-Familie um die Street Triple 765 RX Special Edition 2026, eine speziell für den sportlichen Einsatz konzipierte Variante, die ausschließlich für ein Jahr erhältlich sein wird. Die Sonderedition baut auf der Street Triple RS auf und kombiniert rennsportorientierte Ergonomie mit hochwertigen Fahrwerks- und Bremskomponenten.

Triumph Street Triple 765 RX mit Clip-on-Stummellenker Technisch wartet die neue Triumph Street Triple 765 RX Special Edition mit einem umfassenden Fahrwerks-Upgrade auf: Eine voll einstellbare Öhlins NIX30 Upside-down-Telegabel mit einstellbarer Vorspannung sowie Druck- und Zugstufendämpfung und ein Öhlins STX40 Monoshock mit Piggyback-Reservoir sollen für optimales Feedback und Stabilität sorgen. Ergänzt wird das Setup durch Clip-on-Stummellenker, die eine nach vorn geneigte, sportliche Sitzposition ermöglichen – beziehungsweise einfordern.

Die Street Triple 765 RX ist darüber hinaus mit Brembo-Stylema-Vierkolben-Radial-Monoblock-Bremssätteln und einem Brembo-MCS-Radial-Hauptbremszylinder ausgestattet. Gemeinsam mit dem Kurven-ABS vorn/hinten und den Pirelli Diablo Supercorsa SP V3-Reifen bietet Triumph damit ein Paket an, das klar für die Performance auf der Rennstrecke ausgelegt ist.

Neben einem ABS-Track-Modus, optimiertem Kurven-ABS und Traktionskontrolle steht ein Schaltassistent für kupplungsloses Hoch- und Runterschalten zur Verfügung. Im Cockpit informiert ein 5-Zoll-TFT-Display.

Sondermodell trägt eine "Matt-Aluminium-Silver"-Lackierung Auch äußerlich grenzt die Triumph Street Triple 765 RX Special Edition sich vom Standard-Modell ab: Das Sondermodell trägt eine "Matt-Aluminium-Silver"-Lackierung, kombiniert mit einem roten Heckrahmen und passenden roten Rädern. Eine aus dem Vollen gefräste, obere Gabelbrücke, der Sitz mit dem RX-Logo sowie ein lasergraviertes RX-Logo auf dem Schalldämpfer sollen nicht nur den besonderen Charakter des Modells unterstreichen, sondern auch an die frühere Street Triple 675 RX erinnern.

Für die Motorbasis greift die RX auf die RS zurück. Der flüssigkeitsgekühlte 765-ccm-Reihendreizylinder liefert 130 PS bei 12.000/min und 80 Nm bei 9.500/min.

Preis und Verfügbarkeit Die Street Triple 765 RX Special Edition 2026 ist laut Triumph ab Dezember 2025 erhältlich und wird nur ein Jahr lang produziert. Der Preis liegt bei 13.995 Euro in Deutschland (zzgl. händlerspezifische Liefernebenkosten) und 16.095 Euro in Österreich. In beiden Ländern gilt eine vierjährige Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung.

Technische Daten Street Triple 765 RX Special Edition 2026 Motor: flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder, 765 ccm

Leistung: 130 PS (95,6 kW) bei 12.000/min

Drehmoment: 80 Nm bei 9.500/min

Getriebe: 6 Gänge, drehmomentunterstützte Mehrscheiben-Nasskupplung

Abgasanlage: Edelstahl, 3-in-1, mit einseitigem Unterflur-Schalldämpfer Fahrwerk:

Öhlins NIX30 Upside-down-Telegabel, voll einstellbar, 115 mm Federweg

Öhlins STX40 Monoshock, voll einstellbar, 131 mm Federweg

Brückenrahmen aus Aluminium

Zweiarmschwinge aus Aluminiumguss Bremsen:

Vorn: 2 × 310-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Radial-Monoblock

Hinten: 220-mm-Scheibe, Brembo Einkolben-Schwimmsattel

Kurven-ABS Bereifung:

120/70 ZR 17 vorn, 180/55 ZR 17 hinten (Pirelli Diablo Supercorsa SP V3) Assistenzsysteme/Elektronik:

ABS-Track-Modus

Optimiertes Kurven-ABS

Traktionskontrolle

Schaltassistent (kupplungslos rauf- und runterschalten)

5-Zoll-TFT-Display Abmessungen und Gewicht:

Sitzhöhe: 840 mm

Radstand: 1.397 mm

Gewicht fahrbereit: 188 kg

Tankinhalt: 15 l Wartung & Verbrauch:

10.000 km/12 Monate Wartungsintervall

5,2 l/100 km

119 g/km CO₂ (EURO 5+)