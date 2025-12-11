Vespa-Schwester feiert Jubiläum: Piaggio Beverly 25th Anniversary

Zwar nicht seit 80 Jahren wie die Vespa, aber immerhin auch schon seit 2001 gibt es die Alternative mit größeren Rädern aus demselben Hause Piaggio. Und 2026 gibt es das Sondermodell Beverly 25th Anniversary.

Piaggio Beverly 25th Anniversary als Sondermodell Nicht nur das 25-jährige Jubiläum der Piaggio Beverly, sondern zugleich mehr als eine halbe Million verkaufte Exemplare feiert das Sondermodell 25th Anniversary. Dessen wesentliche Erkennungsmerkmale sind die matt-dunkelgraue Grundfarbe "Grigio 25th Anniversary" sowie hellgraue Grafik-Elemente und – vor allem – die festlichen, goldfarbenen Akzente.

Special Edition mit speziellen Details Weitere spezielle Details der Piaggio Beverly 25th Anniversary sind der dunkel getönte Windschild sowie die Sitzbank mit perforierter Struktur und goldfarbenen Doppelnähten. Natürlich sind am Sondermodell auch entsprechende Embleme mitsamt der italienischen Tricolore zu finden.

Technische Daten von der Piaggio Beverly S 400 Die unveränderte technische Basis der Piaggio Beverly 25th Anniversary ist die Beverly S 400. Mit diesen Motor-Eckdaten: Viertakt-Einzylinder, 399 Kubik und 36 PS (26,5 kW) bei 7.500/min (Führerscheinklasse A2). Roller-Standard ist die Triebsatzschwinge mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT).

36 PS und stabileres Fahrwerk mit größeren Rädern Typisch für das Fahrwerk der Piaggio Beverly sind die für Roller-Verhältnisse großen Räder (16 Zoll vorn, 14 Zoll hinten) mit spürbar positiven Effekten auf die Fahrstabilität. Hinzu kommen Scheibenbremsen mit ABS an beiden Rädern und obendrein eine Schlupfregelung (ASR).

Piaggio Beverly 25th Anniversary kommt 2026 – und der Preis? Wohl im Frühjahr 2026 soll die Piaggio Beverly 25th Anniversary in den Handel kommen. Den Preis für Deutschland nannte Piaggio bislang nicht. Anhaltspunkte sind die aktuellen Preise für die Beverly 400 (6.799 Euro) und die Beverly S 400 (6.899 Euro).