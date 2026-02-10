Das neue Gesicht für die Mittelklasse: KTM 790 Duke neu für 2027?

CFMoto bleibt offenbar KTM-Partner in China, auch nachdem der indische Bajaj-Konzern KTM übernommen hat. CFMoto fertigt unter anderem das Mittelklasse-Modell KTM 790 Duke – und demnächst wohl die neue Version.

Neue KTM 790 Duke mit neuem KTM-Gesicht Im Februar 2026 erschien bei der chinesischen Verkehrsbehörde die amtliche Typ-Anmeldung der neuen KTM 790 Duke – mitsamt einem ersten Bild (siehe oben in der Bildergalerie). Auffälligste Änderung ist das neue KTM-Gesicht, also die offene Scheinwerfer-Maske mit zentralem LED-Projektor und Tagfahrlicht-Umrahmung.

Neue Bremsen von WP Braking Systems Bei genauer Betrachtung des ersten halboffiziellen Bilds von der neuen KTM 790 Duke sind weitere Änderungen in Details zu erkennen. Unter anderem die neuen, hausgemachten Bremszangen vom KTM-eigenen Label WP Braking Systems. Nach der 390 Duke (ab 2026) bremst auch die 790 Duke künftig mit WP anstatt mit Brembo oder Brembo-Ablegern wie Bybre und J.Juan. Bosch liefert weiterhin das ABS dazu, hier die aktuelle Version 9.3MP. Federbein und Upside-down-Telegabel sind weiterhin Hausmarke WP Suspension.

Die Mittelklasse-Duke wird 2 Kilo leichter Beim angeschraubten Heckrahmen der neuen KTM 790 Duke handelt es sich um eine deutlich modifizierte Ausführung, wohl weiterhin aus Aluminiumguss, aber anscheinend leichter. Dazu passen die Daten, die KTM der chinesischen Behörde vorgelegt hat: 185 kg Gesamtgewicht, fahrbereit mit gefülltem Tank. Bisher wiegt die 790 Duke nach Werksangaben 187 kg fahrbereit, demnach wird sie also 2 Kilo leichter.

Technische Daten und Details Ebenfalls in geänderter Form bekommt die neue KTM 790 Duke eine Aluminium-Hinterradschwinge sowie einen hochgelegten Endschalldämpfer – weiterhin an der rechten Fahrzeugseite und somit auf dem ersten Bild nicht zu sehen.

Motor mit 105 PS – oder weiterhin 95 PS für die A2-Version? In China ist die neue KTM 790 Duke mit 105 PS (77 kW) Spitzenleistung angemeldet. Für Europa bleibt es jedoch wahrscheinlich bei 95 PS (70 kW), um die A2-Option (Drosselung auf 48 PS/35 kW) aufrecht zu erhalten. Da der Reihenzweizylinder-Motor des Typs LC8c mit genau 799 Kubik bereits Euro-5+-konform ist, sind Änderungen am Antrieb weder zu erwarten noch auf dem ersten Bild zu erkennen.

Kommt die neue KTM 790 Duke 2026 oder 2027? Preis? Da die KTM 790 Duke auf der Hersteller-Homepage noch mit dem alten "Gesicht" ("Split face") als 2026er-Modell erscheint, ist das neue Modell frühestens gegen Ende des Jahres als 2027er-Modell zu erwarten. Am Preis wird sich wohl nicht viel ändern, aktuell kostet die 790 Duke in Deutschland 8.699 Euro (zuzüglich 495 Euro Liefernebenkosten).