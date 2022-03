Harley-Davidson 500 von QJ Motors Die kleine Harley von Benelli aus China

Eine kleine Harley mit Einzylinder und 353 Kubik schwirrt seit 2019 durch die Medien. Bisher war nichts Handfestes dabei. Deutlich greifbarer ist eine Harley-Davidson 500, die bei QJ Motors auf dem Prüfstand steht. QJ kennt man als Mutter von Benelli und dort gibt es eine 500er mit Stahlrohrrahmen: die Leoncino 500. Die basiert auf der QJ Motors SRV 550 und die dürfte ebenfalls der kleinen Harley Fundament sein.

Harley-Davidson 500

Legen wir die Leoncino 500 als technische Schwester der 500er-Harley zugrunde, dann passt sie trefflich in die A2-Klasse: Der 500er-Twin leistet exakt die erlaubten 35 Kilowatt Leistung oder 47,6 PS bei 8.500/min. 46 Nm liegen bei 6.000 Touren an. Euro 5 und 6-Gang-Getriebe sind obligatorisch, ebenso das ABS von Bosch. Im Rohrrahmen hängt vorn eine USD-Gabel mit wohl 50 Millimeter Durchmesser, ob die Gabel der Harley wie bei der Benelli einstellbar ist, ist nicht bekannt. Auffällig ist die Doppelscheiben-Bremsanlage vorn. Ob die wie bei der Benelli von Brembo stammt oder von den Brembo-Töchtern Bybre oder JJuan ist nicht genau zu erkennen. Für den prognostizierten Einsatz in Asien sind die günstigeren Versionen wahrscheinlicher.

Optik wie die Großen

Optisch mischt die Harley-Davidson 500 keck die Stile ihrer großen Schwester aus Milwaukee. Der Rundscheinwerfer vorn ist Bottom-Mounted, also an der unteren Gabelbrücke verschraubt und erinnert an die XR 1200. Das Heck könnte so von der aktuellen Fat Bob stammen, der Kennzeichenhalter ist an der Schwinge montiert, ebenfalls aus dem Harley-Regal stammen die 3-1-Blinker hinten.

Kommt die kleine Harley zu uns?

Wie mit der 353 R dürfte Harley auch mit der 500er eher auf den asiatischen oder süd-amerikanischen Markt zielen. In Europa kamen kleine wassergekühlte Harleys wie die Street 750 bislang eher schlecht an. Die Chancen die 500er in Deutschland zu sehen sind eher gering.