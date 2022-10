Gerüchte: Honda Hornet 2024 Das ist die neue Super-Hornet von Honda

Es kursieren Patentzeichnungen für eine neue Honda aus Japan. Der erste Gedanke an eine neue CB 1000 R liegt nahe. Der Motor und die Schwinge entsprechen nahezu dem aktuellen Stand der CB 1000 R (SC80). MOTORRAD denkt: Das ist eine neue Hornet auf Basis der aktuellen SC77, und die soll ab 2024 mit den Hyper-Nakeds von Ducati, BMW und Aprilia konkurrieren. Designer Nicolas Petit hat sich überlegt, wie so eine Super-Hornet aussehen könnte.

Honda Hornet 1000 für 2024?

Auffällig am japanischen Patent ist auf den ersten Blick der vermeintliche Monocoque-Rahmen, der bereits im Oktober 2021 weltweit für Furore sorgte. Doch auf den zweiten Blick offenbart sich ein Brückenrahmen mit mittragendem Motor. Also exakt das Chassis-Konzept der aktuellen Triple-R-Blade von Honda. Interessant ist die komplette neue Hinterradaufhängung. Nicht die Einarmschwinge, sondern das exzentrisch positionierte Federbein, das Erinnerungen weckt an die alten Panigale 1290 mit V2. Wird das wirklich eine neue große Hornet auf Basis der aktuellen Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SC77, sprechen wir über einen Motor, der im Supersportler 217 PS leistet. Als Hyper-Naked legte die BMW M 1000 R die Latte mit ihren 210 PS Ende 2022 höher. Die Hornet 1000 dürfte zwischen 199 und 209 PS haben und unter 200 Kilogramm fahrfertig wiegen.

Super Hornet mit Flügeln

Interessant: Auf den Zeichnungen sind Winglets zu erkennen, die die Idee eines echten Hyper-Nakeds dick unterstreichen. Passend zur gerade vorgestellten CB 750 Hornet wirkt die grobe Form des Scheinwerfers, die wir bereits von der Studie der Hornet aus dem Frühjahr 2022 kennen.

Wann kommt die neue Hornet 1000?

Wenn Honda diesen Schritt geht, dann frühestens zum Modelljahr 2024. Gerade erst wurden für die CB 1000 R, Modelljahr 2023, neue Farben gezeigt. Und die besagte Hornet mit 755 Kubik. Auf der EICMA 2022 erwarten wir die neue Transalp 750 auf gleicher Basis. Im Herbst 2023 könnte Honda dann die große Hornet zeigen.

Umfrage 4020 Mal abgestimmt Muss es immer die neueste, nackte Supersportlerin sein? Nein, Suzuki macht das schon richtig. Tolle Landstraße-Moppeds zum Top-Tarif. Immer. Ich braucht das neuste, schnellste, teuerste. Sonst bringt das nix - am Stammtisch. mehr lesen

Fazit

Es kursieren Gerüchte über ein neues Naked Bike von Honda. Patentzeichnungen aus Japan gaukeln eine aufgefrischte CB 1000 R vor, doch MOTORRAD denkt an eine neue große Hornet auf Basis der aktuellen Honda CBR 1000 RR-R Fireblade. Wenn, dann kommt dieses neue Hyper-Naked frühestens 2024.