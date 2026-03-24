Streckensperrung bis 2030: Silvretta-Hochalpenstraße weiterhin nicht befahrbar

Ab "Sommer 2030" soll die Silvretta-Hochalpenstraße wieder frei zugänglich befahrbar sein, so die aktuelle Einschätzung im März 2026. Bis dahin laufen dort massive Bauarbeiten und sogar Trassenverlegungen. Bereits nach den Murenabgängen im Sommer 2024 war die auch bei Motorradfahrern beliebte Hochalpenstraße aus Sicherheitsgründen geschlossen worden.

Streckensperrung der Silvretta-Hochalpenstraße noch bis 2030 Die zwischenzeitlich diskutierte Öffnung der Silvretta-Hochalpenstraße im Sommer 2025 wurde verworfen. Neue geologische Untersuchungen und Modellrechnungen bestätigen inzwischen, dass eine Freigabe auch in den nächsten Jahren, also mittelfristig nicht möglich ist.

Umfangreiche Bauarbeiten notwendig Die Ursache liegt weiterhin in instabilen Hanglagen entlang der Silvretta-Hochalpenstraße. Um die Straße langfristig zu sichern, sind größere Eingriffe erforderlich. Geplant sind unter anderem neue Schutzdämme sowie eine teilweise Verlegung der kurvenreichen Trasse.

Der Zeitplan ist inzwischen konkretisiert: Das Behördenverfahren soll im Sommer 2026 starten, ein Baubeschluss ist für Frühjahr 2027 zu erwarten. Die Bauarbeiten sind über drei Saisons bis einschließlich 2029 vorgesehen. Erst danach erscheint eine Wiederöffnung realistisch.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Betreiber Schutznetze, Dämme und erste Trassenverlegungen umgesetzt. Die aktuellen Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um die Risiken dauerhaft zu beherrschen.

Auswirkungen auf Verkehr und Tourismus in Tirol und Vorarlberg Die über mehrere Jahre anhaltende Sperrung der Silvretta-Hochalpenstraße betrifft eine der wichtigsten touristischen Routen der Alpen-Region zwischen Tirol und Vorarlberg. Die Strecke zwischen Partenen und der Bielerhöhe ist im Sommer stark frequentiert und Teil klassischer Alpenrouten.

Von Vorarlberger Seite aus ist die Strecke komplett gesperrt. Die Zufahrt von Tirol über das Paznaun ist im Sommer weiterhin möglich – mautfrei – wodurch zumindest ein Teil der Strecke zugänglich bleibt. Ergänzend soll die Vermuntbahn in den Sommermonaten zur Verfügung stehen und in Verbindung mit einem Tunnel-Shuttle eine alternative Verbindung zur Bielerhöhe darstellen.