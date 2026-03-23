Grödner Joch als verkehrsberuhigte Zone: Keine Durchfahrt mehr ab 1. September?

Nach übereinstimmenden Berichten lokaler Südtiroler Medien sowie der staatlichen italienischen Rundfunkanstalt Rai ist eine neue verkehrsberuhigte Zone geplant: am beliebten und entsprechend vielbefahrenen Grödner Joch in den Dolomiten.

Grödner Joch: keine Durchfahrt mehr ab 1. September 2026? Konkret bedeutet Verkehrsberuhigung auch am Grödner Joch: keine Durchfahrt mehr für motorisierte Fahrzeuge – bis auf wenige, bislang nicht explizit genannte Ausnahmen, etwa für Anlieger.

Streckensperrung nicht nur für Motorräder Nicht nur Motorräder, auch Pkw und insbesondere Sportwagen sind in Südtirol, in den Dolomiten und am Grödner Joch schon länger in der Diskussion. Neuerdings fallen zudem Wohnmobile und Camper mitsamt ihren Hinterlassenschaften vor Ort negativ auf. Interessenkonflikte bestehen zwischen Anwohnern und dem Tourismusgewerbe.

Erste Testphase am Grödner Joch: Verkehrsberuhigung für 5 Monate Ab 1. September 2026 sollen die verkehrsberuhigenden Einschränkungen am Grödner Joch gelten. Die erste Testphase sei für 5 Monate angesetzt, demnach wäre die Durchfahrt ab 1. Februar 2027 wieder frei – und vor allem der Wintersport-Tourismus betroffen.

Laut Rai haben die Gemeinden im Grödnertal sowie im Gadertal gemeinsame Pläne ausgearbeitet und in den Gemeinderäten bereits beschlossen, etwa in Wolkenstein. Weitere anliegende Gemeinden hätten ihre Zustimmung in Aussicht gestellt.