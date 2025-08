Aus dem 3D-Drucker nach nur einer Woche: Minibike nach Honda Motocompo-Vorbild

Pantheon-CEO Bob Cao träumte von einem Honda Motocompo, einem winzigen Motorrad, das sich zusammenklappen und im Kofferraum eines Pkw verstauen lässt. Nachdem die Preise für das kleine Honda-Motorrad am Gebrauchtmarkt sehr hoch sind, war Cao voll freudiger Erwartung auf das 2023 vorgestellte Honda Motocompacto . Ursprünglich inspiriert vom Honda Motocompo aus den 1980er-Jahren – ein faltbarer Mini-Motorroller mit Fahrwerk und Verbrennungsmotor – hatte Cao gehofft, das neue Modell würde daran anknüpfen. Stattdessen handelte es sich um ein leistungsschwaches Elektromodell im Stil eines Plastikkoffers.

Pantheon will mit dem Projekt außerdem demonstrieren, dass man ein Motorrad innerhalb einer Woche mit Industriedruckern komplett aus robusten Materialien fertigen kann. Dabei setzen sie auf PA‑CF (Carbon-verstärktes Nylon) und ähnliche Werkstoffe, die Aluminiumbauteile in vielen Fällen ersetzen können.

Motorradrahmen in einem einzigen Druckvorgang

Der 3D-Drucker HS‑Pro verfügt über ein Druckvolumen von 400 × 400 × 300 mm und erreicht eine Druckrate von bis zu 2 Kilogramm pro Tag. Der Rahmen des Bikes wurde in einem einzigen Druckvorgang erstellt. Komponenten wie etwa Bremshebel aus Aluminium konnten laut Pantheon in Zugfestigkeit nahezu die Werte von BMW‑ähnlichen Originalteilen erreichen (z. B. ca. 1.039 N vs. 1.063 N beim Original).