Robert Glück

Robert Glück

Ressortleiter Service/Zubehör/Bestand Gebrauchtmarkt

Mit dem dreizehnten Geburtstag 1984 fiel der Startschuss meiner Motorradkarriere. Zunächst ging es einige Jahre lang auf einer antiquierten Suzuki TS 125 durch den Großstadt-Dschungel Kairos und den Sand ägyptischer Wüsten. Zurück in Deutschland folgten Yamaha SR 500, Honda CX 500 und viele mehr. Favorisierte Motorräder gibt es (fast) keine, Hauptsache das Leistungsgewicht passt und sie sind nicht zu laut. Im privaten Fuhrpark stehen neben einer Honda VFR 750 F mehrere Rally-Motorräder und eine eierlegende Wollmilchsau mit Namen Yamaha Ténéré 700, die regelmäßig auf staubigen Pfaden ausgeführt wird.

Meine aktuellsten Artikel:

Honda CBR 1000 RR Fireblade Schumacher
Honda Fireblade SC59 von Schumacher gefahren

Edel-Test – Schumis Blade auf dem Hockenheimring

Supersportler
Yamaha Tenere GYTR Kits Fahrbericht
Yamaha Ténéré 700 mit Umbau-Kits

82 PS und 38 Liter Benzin für die GYTR-Ténéré

Enduro
Kove 450 Rally Fahreindruck
So fährt die neue Kove 450 Rally

Hardcore-Enduro - Roh, laut, derb und ungehobelt

Enduro
Honda CBR CB 650 R E-Clutch
Honda CB 650 R und CBR 650 R mit E-Clutch 2024

Erster Test der neuen Automatik-Kupplung von Honda

Motorräder
Die Produkte des Monats

Bekleidung und Zubehör im MOTORRAD-Check

Helme
Triumph Speed 400 Scrambler 400 X 2023
Triumph Speed 400 und Scrambler 400X

Britischer Eintopf, indische Würze, günstige Preise

Modern Classic
Triumph Speed 400 Fahrbericht
Single sucht Gentleman

Exklusiv: Triumph Speed 400 im Fahrtest

Modern Classic
