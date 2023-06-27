Robert Glück

Mit dem dreizehnten Geburtstag 1984 fiel der Startschuss meiner Motorradkarriere. Zunächst ging es einige Jahre lang auf einer antiquierten Suzuki TS 125 durch den Großstadt-Dschungel Kairos und den Sand ägyptischer Wüsten. Zurück in Deutschland folgten Yamaha SR 500, Honda CX 500 und viele mehr. Favorisierte Motorräder gibt es (fast) keine, Hauptsache das Leistungsgewicht passt und sie sind nicht zu laut. Im privaten Fuhrpark stehen neben einer Honda VFR 750 F mehrere Rally-Motorräder und eine eierlegende Wollmilchsau mit Namen Yamaha Ténéré 700, die regelmäßig auf staubigen Pfaden ausgeführt wird.