Reifen der GS-Klasse im Test: Übersicht 100/0er, 70/30er und 90/10er-Reifen

MOTORRAD-Reiseenduro-Reifentest 2026: Was für ein Ritt! Im Test ging es 11 Satz Reifen der GS-Klasse in 120/70-19 und 170/60-17 an den Kragen. Was bleibt, sind viele Erkenntnisse und Eindrücke, die ein durchweg positives Bild von den geprüften Pneus hinterlassen haben.

Reifen passen zu den allermeisten Reiseenduro-Fahrern Schauen wir uns die Reifen der GS-Klasse genauer an. Dort prüften wir drei Testfelder, deren konstruktive Ausrichtung zu den allermeisten Groß- und Reiseenduro-Piloten passt. Alle drei Segmente stellen die Straßennutzung vorn an, auch das "offroadigste" 70/30-Segment unseres Tests ist für die hauptsächliche Nutzung auf Asphalt ausgelegt.