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Reifen

Reifen der GS-Klasse im Test: Übersicht 100/0er, 70/30er und 90/10er-Reifen

11 Reifen der GS-Klasse in 3 Test-Feldern im Überblick
Reine Straßenreifen, 90/10-Reifen und 70/30-Reifen

In 3 großen Reifentests testete MOTORRAD Reifen für große Reiseenduros. Hier ein Überblick und Vergleich über Klassengrenzen hinweg: reine Straßenreifen, 90/10-Reifen und 70/30-Reifen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.03.2026
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Motorradfahrer auf einer Reiseenduro fährt auf nasser Strecke und wirbelt Wasser auf.
Foto: Markus Jahn

MOTORRAD-Reiseenduro-Reifentest 2026: Was für ein Ritt! Im Test ging es 11 Satz Reifen der GS-Klasse in 120/70-19 und 170/60-17 an den Kragen. Was bleibt, sind viele Erkenntnisse und Eindrücke, die ein durchweg positives Bild von den geprüften Pneus hinterlassen haben.

Reifen passen zu den allermeisten Reiseenduro-Fahrern

Schauen wir uns die Reifen der GS-Klasse genauer an. Dort prüften wir drei Testfelder, deren konstruktive Ausrichtung zu den allermeisten Groß- und Reiseenduro-Piloten passt. Alle drei Segmente stellen die Straßennutzung vorn an, auch das "offroadigste" 70/30-Segment unseres Tests ist für die hauptsächliche Nutzung auf Asphalt ausgelegt.

Wer darüber nachdenkt, nicht nur seine Reifen zu wechseln, sondern auch deren Segment, war ...

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