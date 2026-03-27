Reifen: Für Reiseenduros wie maßgeschneidert – 90/10-Reifen im Härtetest

Alleskönner oder Allesgönner, was ist denn nun die richtige Bezeichnung für die hier besprochenen Reifen der 90/10-Kategorie? Die Diskussion ist müßig, da deren Bezeichnung 90/10 bereits alles ausdrückt. Ihr Einsatzzweck zielt auf 90 Prozent Asphalt- und überschaubare 10 Prozent Offroad-Nutzung. Womit diese Ausrichtung ziemlich deckungsgleich mit der allgemeinen Nutzung von Multi-Tools wie R GS & Co. sein dürfte. Was auch erklärt, warum Reifen dieser Bauart oftmals als Erstbereifung auf Großenduros montiert werden.