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Reifen: Für Reiseenduros wie maßgeschneidert – 90/10-Reifen im Härtetest

90/10-Reifen für große Reiseenduros im Härtetest
Straßenreifen mit Offroad-Kompetenz für GS-Klasse

Für Reiseenduros sind diese Motorradreifen wie maßgeschneidert: 90/10-Reifen, also Straßenreifen mit milder Offroad-Kompetenz im Härtetest. Wie performen sie auf trockener und nasser Strecke?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.03.2026
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Motorradfahrer in voller Schräglage auf einer asphaltierten Rennstrecke, Motorrad mit großem Windschild und Sturzbügeln, sportliche Schutzkleidung, sommerliche Umgebung.
Foto: Markus Jahn

Alleskönner oder Allesgönner, was ist denn nun die richtige Bezeichnung für die hier besprochenen Reifen der 90/10-Kategorie? Die Diskussion ist müßig, da deren Bezeichnung 90/10 bereits alles ausdrückt. Ihr Einsatzzweck zielt auf 90 Prozent Asphalt- und überschaubare 10 Prozent Offroad-Nutzung. Womit diese Ausrichtung ziemlich deckungsgleich mit der allgemeinen Nutzung von Multi-Tools wie R GS & Co. sein dürfte. Was auch erklärt, warum Reifen dieser Bauart oftmals als Erstbereifung auf Großenduros montiert werden.

Die fünf Reifen im Einzelcheck

Testsieger: Dunlop Mutant

  • Gewicht: vorn 5,1 kg / hinten 7,0 kg
  • Herstellungsland: Frankreich

Bewertung

  • Landstraße/Alltag: (131 Punkte, gut) Dunlop kategorisiert den Mutant als Crossover-Reifen, optisch ...
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