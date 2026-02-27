Markenverzeichnis öffnen
Zubehör
Reifen

So lange halten Sportreifen: Pirelli. Metzeler, Bridgestone, Dunlop und Michelin im Test

Sportreifen 120/70ZR17 und 190/55ZR17 im Test
Die besten Sportreifen des Jahres bei MOTORRAD

Der erste Reifentest 2026 widmet sich Sportreifen in 120/70 ZR 17 und 190/55 ZR 17. 5 Paarungen – Bridgestone S23, Dunlop Sportsmart MK 4, Michelin Power 6, Pirelli Diablo Rosso IV und Metzeler Sportec 01 – fahren 2.200 km auf BMW S 1000 XR und treten danach im Trocken- und Nasstest erneut an.

27.02.2026
Als Favorit speichern
BMW S 1000 XR Motorräder bei einem Reifentest in Rom, umgeben von Motorradreifenstapeln.
Foto: Markus Jahn

Bridgestone S23 – Daten und Bewertung

Landstraße (neu/nach 2.200 km): (95/89 Punkte, sehr gut/gut)
Die Rückmeldung für die Haftung ist sehr gut, der Reifen überzeugt durch gute Kaltlaufeigenschaften beim Anfahren, ein schnelles, präzises Einlenken in Schräglage und ein geringes Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage. Insgesamt ein sehr guter Performer auf der Landstraße, auch für sportliche Fahrer. Mit zunehmender Laufleistung nehmen die neutralen Fahreigenschaften überdurchschnittlich ab. Vor allem der Abrieb am Vorderreifen beeinträchtigt das Fahrverhalten. Die Gegenlenkkräfte nehmen zu, und bei größeren Schräglagen wird der angefahrene S23 zunehmend kippelig.

Nasstest (neu/nach 2.200 km): (92/83 Punkte, sehr gut/gut)
Im Neuzustand überzeugt ...

