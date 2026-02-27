So lange halten Sportreifen: Pirelli. Metzeler, Bridgestone, Dunlop und Michelin im Test

Bridgestone S23 – Daten und Bewertung

Landstraße (neu/nach 2.200 km): (95/89 Punkte, sehr gut/gut)

Die Rückmeldung für die Haftung ist sehr gut, der Reifen überzeugt durch gute Kaltlaufeigenschaften beim Anfahren, ein schnelles, präzises Einlenken in Schräglage und ein geringes Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage. Insgesamt ein sehr guter Performer auf der Landstraße, auch für sportliche Fahrer. Mit zunehmender Laufleistung nehmen die neutralen Fahreigenschaften überdurchschnittlich ab. Vor allem der Abrieb am Vorderreifen beeinträchtigt das Fahrverhalten. Die Gegenlenkkräfte nehmen zu, und bei größeren Schräglagen wird der angefahrene S23 zunehmend kippelig.