Reifen für große Reiseenduros: 70/30 Schotterreifen im Test

Wer mit seiner großen Reiseenduro ab und zu abseits des Asphalts fahren möchte, sollte als "70/30" deklarierte Reifen montieren. In diesem Test beleuchten wir, wie viel Straßen-Performance man mit den 70/30ern gegenüber den 100/0ern (reine Straßenreifen) für die Geländetauglichkeit opfern muss. Den Test der reinen Straßenreifen für große Reiseenduros gibt's hier
Schotterreifen im Detail (70/30)
Michelin Anakee Adventure 2
Gewicht: vorn: 4,9 kg/hinten: 7,1 kg • Herstellungsland: Spanien • Infos/Größenübersicht: www.michelin.de
Bewertung
- Trockentest: (125 Punkte, gut) Der neue Michelin verfügt über ein moderates Negativprofil, was leichten Geländeeinsatz und eine offroad-orientierte Optik unterstützt. Trotz dieser groben Profilstruktur bleibt der ...