Zubehör
Reifen

Reifen für große Reiseenduros: 70/30 Schotterreifen im Test

„Schotter“-Reifen für große Reiseenduros im Test
70/30-Reifen im Format 120/70 R 19

Hauptsächlich Straße, aber gerne auch mal einen Schotterausflug? Wir testen 70/30-Reifen für große Reiseenduros im Format 120/70 R 19: Michelin Anakee Adventure 2, Mitas Enduro Trail Adventure 2 und Pirelli Scorpion Rally STR.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.03.2026
Reiseenduro-Motorrad mit Fahrer auf nasser Fahrbahn, dynamische Fahrszene mit Wasserfontäne.
Foto: Markus Jahn

Wer mit seiner großen Reiseenduro ab und zu abseits des Asphalts fahren möchte, sollte als "70/30" deklarierte Reifen montieren. In diesem Test beleuchten wir, wie viel Straßen-Performance man mit den 70/30ern gegenüber den 100/0ern (reine Straßenreifen) für die Geländetauglichkeit opfern muss. Den Test der reinen Straßenreifen für große Reiseenduros gibt's hier

Schotterreifen im Detail (70/30)

Michelin Anakee Adventure 2

Gewicht: vorn: 4,9 kg/hinten: 7,1 kg • Herstellungsland: Spanien • Infos/Größenübersicht: www.michelin.de

Bewertung

  • Trockentest: (125 Punkte, gut) Der neue Michelin verfügt über ein moderates Negativprofil, was leichten Geländeeinsatz und eine offroad-orientierte Optik unterstützt. Trotz dieser groben Profilstruktur bleibt der ...
