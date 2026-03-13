Reifen für große Reiseenduros: 70/30 Schotterreifen im Test

Wer mit seiner großen Reiseenduro ab und zu abseits des Asphalts fahren möchte, sollte als "70/30" deklarierte Reifen montieren. In diesem Test beleuchten wir, wie viel Straßen-Performance man mit den 70/30ern gegenüber den 100/0ern (reine Straßenreifen) für die Geländetauglichkeit opfern muss. Den Test der reinen Straßenreifen für große Reiseenduros gibt's hier