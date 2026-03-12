Straßenreifen für Reiseenduros im Test: Bridgestone T33, Dunlop Roadsmart IV, Metzeler Roadtec 02

Große Power-Enduros können so viel. Sie brennen über die Autobahn, sprinten jeden Pass empor oder tragen uns sanftmütig über die Landstraße ans Reiseziel. Wer nur auf Asphalt unterwegs ist, greift am besten zu reinen Straßenreifen, die auch als "100/0er" bezeichnet werden. Das Verhältnis bezieht sich auf den angedachten Einsatzbereich der Reifen: 100 Prozent Straße/0 Prozent Gelände.