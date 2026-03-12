Markenverzeichnis öffnen
Zubehör
Reifen

Straßenreifen für Reiseenduros im Test: Bridgestone T33, Dunlop Roadsmart IV, Metzeler Roadtec 02

Reine Straßenreifen für große Reiseenduros im Test
170/60 R 17-Reifen im Trocken- und Nass-Test

Wir testen die Premium-Straßenreifen Bridgestone T33, Dunlop Roadsmart IV und Metzeler Roadtec 02 für große Reiseenduros in der Dimension 170/60 R 17.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.03.2026
Reiseenduro-Motorrad in Kurvenfahrt auf Rennstrecke, Fahrer mit Schutzkleidung und Helm.
Foto: Markus Jahn

Große Power-Enduros können so viel. Sie brennen über die Autobahn, sprinten jeden Pass empor oder tragen uns sanftmütig über die Landstraße ans Reiseziel. Wer nur auf Asphalt unterwegs ist, greift am besten zu reinen Straßenreifen, die auch als "100/0er" bezeichnet werden. Das Verhältnis bezieht sich auf den angedachten Einsatzbereich der Reifen: 100 Prozent Straße/0 Prozent Gelände.

Straßenreifen im Detail (100/0)

Dunlop Roadsmart IV

Gewicht: vorn: 4,9 kg/hinten: 7,1 kg • Herstellungsland: Frankreich • Infos/Größenübersicht: www.dunlop-moto.com

Bewertung

  • Trockentest: (138 Punkte, sehr gut) Der Roadsmart IV lenkt noch handlicher ein als der T33. Für Motorräder mit tendenziell trägem Einlenkverhalten stellt er eine echte Empfehlung dar. Trotzdem ...
