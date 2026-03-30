Roller: stärkster Dreirad-Roller – Kymco CV3 575i mit über 50 PS, Autoführerschein genügt

Bereits der 550er-Vorgänger-Typ vom großen Roller-Hersteller Kymco aus Taiwan war der stärkste Dreirad-Roller, und im März 2026 übernahm der neue Kymco CV3 575i das Zepter. Ebenso starkes Argument ist weiterhin, dass hierfür kein Motorradführerschein (A) erforderlich ist, ein Autoführerschein (B) genügt für diese Fahrzeugkategorie (L5e).

Neuer Kymco CV3 575i für die Dreirad-Kategorie L5e Die Fahrzeugkategorie L5e umfasst den neuen Kymco CV3 575i sowie andere dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern, Hubraum über 50 Kubik (elektrisch über 15 kW Leistung) und mehr als 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wichtig: Damit Dreirad-Roller als L5e-Modelle gelten, müssen die Vorderräder einen Abstand von mindestens 46 Zentimeter aufweisen – nur dann erfüllen sie die Voraussetzungen für ein Mehrspurfahrzeug. Zudem muss eine Fußbremse vorhanden sein. Bei mehr als 20 PS (15 kW) Leistung gilt das Mindestalter 21 Jahre.

Starker Zweizylinder-Motor mit 51 PS für rund 160 km/h Als bisher einziger Dreirad-Roller hat der Kymco CV3 575i einen wassergekühlten Reihenzweizylinder-Motor. Mit 574 Kubik, Vierventil-Technik und Euro-5+-konformer Abstimmung kommt der Twin auf 51 PS (37,5 kW) bei 7.000/min. Amtlich eingetragene Höchstgeschwindigkeit sind 158 km/h, elektronisch gesteuert von Schlupfregelung oder Tempomat sowie 2 Modi ("Tour" und "Rain"). Als durchschnittlichen Spritverbrauch gibt Kymco 4,6 Liter pro 100 Kilometer an.

Dreirad-Roller mit Zahnriemen-Antrieb zum 160er-Hinterrad Roller-typisch ist beim Kymco CV3 575i die Fliehkraftkupplung mit stufenloser Variomatik (Automatik), eher Motorrad-typisch ist hingegen der Zahnriemen-Endantrieb an der Aluminium-Hinterradschwinge. Annähernd Motorrad-Dimension hat auch das Hinterrad mitsamt Bereifung in 160/60-15.

Zwei Vorderräder mit Neigetechnik für "Motorrad-Feeling" Vorn rollt der Kymco CV3 575i auf zwei 13-Zoll-Rädern, bereift in 110/70-13. Kymco Advance Leaning Suspension (KALS) heißt die Aufhängung der Vorderräder mitsamt Neigetechnik. Hierbei bilden zwei seitliche Upside-down-Telegabeln einen Parallelogramm-Mechanismus mit separater Federung, gekoppelt über die Lenkung. Schräglagen bis zu 40 Grad und "Motorrad-Feeling" seien damit möglich.

Fahrstabilität, Traktion und Bremsen mit Bosch-ABS Drei Räder verbessern auch beim neuen Kymco CV3 575i die Fahrstabilität, die Traktion, insbesondere die gesamte Reifenhaftung in Kurven und beim Bremsen. Im Stillstand, etwa beim Warten an einer Ampel oder beim Parken, lässt die Neigetechnik sich mitsamt der Federung per Lenkerschalter verriegeln. Zudem steht eine Feststellbremse zur Verfügung. Insgesamt besteht die Bremsanlage aus zwei Handhebeln, einem Fußpedal, drei Scheibenbremsen (jeweils eine pro Rad), Verbundsystem und Bosch-ABS. Wobei der rechte Handhebel nur auf die Vorderräder wirkt.

Kymco CV3 575i – technische Daten und Ausstattung Modern ausgestattet ist der neue Kymco CV3 575i mit einem neigbaren TFT-Display (6 Zoll) inklusive Reifenluftdruck-Anzeigen. Weitere Details sind das Funkschlüssel-System, die dreistufige Griffheizung sowie die beiden Steckdosen (12 Volt und USB-C). Die Windschutzscheibe ist in der Höhe einstellbar, die Rückenlehne an der großen Komfort-Sitzbank ist neigbar, das große Gepäckfach unter der Sitzbank ist beleuchtet. Seitenkoffer und Topcase sind als Original-Zubehör verfügbar.

282 kg Fahrzeuggewicht und 200 kg Zuladung Ohne Koffer, aber mit vollem Benzintank (15,5 Liter) wiegt der Kymco CV3 575i nach Werksangabe und dank Aluminium-Chassis "nur" 282 Kilogramm. Bei 482 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht bedeutet das genau 200 Kilogramm erlaubte Zuladung.

Kymco CV3 575i – Preis in Deutschland Regulär soll der neue Kymco CV3 575i in Deutschland 13.699 Euro kosten, doch zur Markteinführung bis 30. Juni 2026 gibt’s den stärksten Dreirad-Roller 1.000 Euro günstiger, also für 12.699 Euro (jeweils zuzüglich 370 Euro Liefernebenkosten). Die 3 Farbvarianten zeigen wir oben in der Bildergalerie.