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Limited Edition: Aprilia X 250th mit Carbon-Bremsen und 240 PS

Aprilia X 250th Limited Edition
Carbon-Bremsen und 240 PS in Stars & Stripes

Zum MotoGP in Austin, Texas, präsentiert Aprilia die X 250th. Die von vorn bis hinten verspoilerte Limited Edition hat extreme Eckdaten – und sogar Carbon-Bremsen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.03.2026
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Aprilia X 250th
Foto: Aprilia

Mittlerweile traditionell nutzt Aprilia die MotoGP-Termine in den USA, um im sportlich-feierlichen Rahmen limitierte Sondermodelle zu enthüllen. Ende März 2026 im texanischen Austin die X 250th auf Basis der aktuellen RSV4 1100 Factory.

Aprilia X 250th mit MotoGP-Spoilern an Front und Heck

Hintergrund für die Sondermodellbezeichnung Aprilia X 250th ist das anstehende 250-jährige Jubiläum der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli. Umso besser passt in diesem Fall das Stars-and-Stripes-Dekor auf der Verkleidung der Aprilia. Apropos Verkleidung: Nach patentiertem Vorbild der Aprilia RS-GP ist hier nicht nur die Front großzügig verspoilert, sondern auch das Heck. Offensichtliches Motto: Aerodynamik auf Spitzensport-Niveau. Sämtliche Verkleidungsteile sowie das selbsttragende Heck bestehen – natürlich – aus Carbon.

Carbon-Bremsen von Brembo

Technisches Highlight an der Aprilia X 250th sind die Carbon-Bremsen von Brembo. Sowohl die 340er-Scheiben vorn als auch die Bremsbeläge bestehen aus Carbon – wie im MotoGP. Das bremst nicht nur extrem stark, es reduziert obendrein die ungefederte Masse der Bremsenkomponenten um circa 50 Prozent. Entsprechend deutliche Effekte sind beim Handling zu erwarten. Zumal die geschmiedeten Magnesium-Räder von Marchesini ohnehin besonders leicht ausfallen.

Fahrwerk mit Top-Komponenten von Öhlins

Konventionell aus Aluminium gefertigt ist der Rahmen der Aprilia X 250th, kombiniert mit voll einstellbaren Komponenten aus dem obersten Regal von Öhlins (Gabel: FKR, Federbein: TTX). Selbstverständlich mit Lenkungsdämpfer, ebenfalls einstellbar.

V4-Motor mit 240 PS

Für den V4-Motor der Aprilia X 250th sind mit 1.099 Kubik maximal 240 PS bei 13.750/min angekündigt. Das sind 20 PS mehr als aktuell bei der RSV4 Factory. Hier in Verbindung mit der Racing-Abgasanlage aus Titan von SC-Project – nach MotoGP-Vorbild, entsprechend lautstark und somit ohne Straßenzulassung. In diesem Kontext sei auch die Trockenkupplung von STM erwähnt.

165 kg und weitere technische Daten

Weitere besondere Details an der Aprilia X 250th sind Ölkühler und Wasserkühler mit größeren Flächen sowie das Kettenrad aus Titan. Unterm Strich steht diese imposante Werksangabe zum Gesamtgewicht des – nicht straßenzugelassenen – Sondermodells: 165 Kilogramm ("trocken").

Aprilia X 250th – der Preis der Limited Edition

Auf nur 30 Exemplare insgesamt ist die Aprilia X 250th limitiert. 25 davon sind für die USA bestimmt, lediglich 5 für den Rest der Welt. Ebenso exklusiv ist der Preis: 150.000 US-Dollar oder 115.000 Euro (plus Steuern). Inklusive ist ein Laptop mitsamt spezieller Software für die Abstimmung der Motor-Elektronik, dazu gibt’s außerdem Titan-Ständer, Teppich, Abdeckhülle und Reifenwärmer für die Pirelli-Slicks.

Fazit

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