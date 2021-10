MV Agusta Superveloce Ago MV feiert Multi-Weltmeister Giacomo Agostini

MV Agusta und Giacomo Agostini gehören unausweichlich zusammen. Das hat sich MV Agusta in Erinnerung gerufen. Um den 15-fachen Motorradweltmeister zu ehren legen die Italiener ein spezielles Sondermodell auf. Die MV Agusta Superveloce Ago wird im Rahmen des MotoGP-Laufs in Misano am 23. Oktober ihre Weltpremiere feiern.

Premiere im Rahmen der MotoGP

Vorgestellt wird das Sondermodell von Agostini höchstselbst. Ago wird sich wieder in sein Rennleder zwängen und mit dem nach ihm benannten Sondermodell eine Ehrenrunde in Misano drehen. Begleitet wird er dabei von Moto2-Pilot Simone Corsi vom MV Agusta Forward Racing-Team auf einer F2. Zusätzlich werden die MV-Rennmaschinen an diesem MotoGP-Rennwochenende das gleiche Farbschema tragen, das das Ago-Sondermodell schmückt.

Technisch erwarten wir von der Superveloce Ago keine Besonderheiten, dafür aber exklusive Anbauteile und natürlich einen exklusiven Look. Für weitere Exklusivität sorgt die auf 311 Exemplare limitierte Auflage – ein Modell für jeden Rennsieg von Agostini. Unter diesen 311 Maschinen werden 15 nochmals besonders hervorstechen – denn die sind den 15 WM-Titeln des Meisters gewidmet.

Damit legt MV Agusta nach der Superveloce Alpine und der 75 Anniversario eine weitere Sonderserie der Superveloce auf. Der Preis wird sich vermutlich zwischen 35.000 und 40.000 Euro bewegen.

In der Fotoshow zeigen wir nochmal die aktuelle Superveloce 800 in der Standardvariante.

Fazit

MV Agusta ehrt Giacomo Agostini mit einem Sondermodell auf Basis der Superveloce. Von dem werden nur 311 Exemplare gebaut. Günstig wird der Spaß bestimmt nicht.