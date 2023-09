Qianjiang übernahm bereits 2005 die italienische Motorradmarke Benelli und trat 2023 als chinesischer Partner von Harley-Davidson in Erscheinung. Die neuen Einsteiger-Harleys X 350 und X 500 werden von Qianjiang in China produziert. Doch in die Eigenmarke QJMotor, die inzwischen in Europa präsent ist, wird ebenfalls kräftig investiert.

Anscheinend hat QJMotor sowohl den Motor als auch das Fahrwerk für die SRK 800 RR auf Basis der – übrigens in Thailand gefertigten – Honda CBR 650 R entwickelt. China-Insider berichten, bei gleichen Zylinderbohrungen, also jeweils 67 Millimeter, werde der Kolbenhub um jeweils fast 10 Millimeter verlängert. Das würde bedeuten, dass Kurbeltrieb und Kurbelgehäuse stark verändert werden mussten. Somit würde es sich nicht um eine einfache Kopie des 650er-Vierzylinders von Honda, sondern um eine Weiterentwicklung handeln. Allerdings mit lediglich 7 PS mehr (Honda CBR 650 R: 95 PS). Trotz deutlich, um 129 Kubik vergrößertem Hubraum (778 zu 649 Kubik).

QJMotor SRK 800 RR mit Winglets für 6.800 Euro

Was die SRK 800 RR auf jeden Fall bekommt, sind Winglets, also aerodynamisch optimierte seitliche Frontspoiler. In China kommt sie ab Herbst 2023 für 52.999 Yuan, umgerechnet circa 6.800 Euro, in den Handel. Ob diese 800er dann auch nach Europa kommen wird, ist bisher nicht bekannt. In Deutschland werden bisher keine supersportlichen Modelle von QJMotor angeboten.