Moderne Elektronik

Bisher setzte QJ Motor bei der SRK 600 RR ein normales 2-Kanal-ABS von Bosch ein. Das Upgrade auf das MSC erfolgt durch einen neuen ABS-Modulator und die IMU, die die Schräglage errechnet. Wenn das System an Bord ist, dürfte gleich die Traktionskontrolle aktiv sein, weiterhin sind Features wie eine gesteuerte Motorbremse oder eine Berganfahrhilfe möglich. Gesteuert werden die Systeme mit Fahrmodi über ein TFT-Display, geschaltet wird per Quickshifter, die Armaturen sind hinterleuchtet, die Leuchten per LED erhellt. Gestartet wird die SRK schlüssellos, bis 50 Meter Entfernung kann per Transponder das Fahrzeug geortet werden.