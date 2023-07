Unter der Rubrik Modern Classic soll bis 2025 von Moto Morini ein zweites Modell mit dem 1200er-V2 kommen. So etwas gab es bereits von 2018 bis 2020, und das hieß Milano. Das wäre eine Möglichkeit, den V2 in einem klassischen Setup einzusetzen. Eine andere: Auf der EICMA 2019 zeigte Moto Morini das seriennahe Konzept der Super Scrambler 1200.

Neue 750er von Moto Morini ab 2024

Im Interview bestätigte Alberto Monni im Prinzip, dass das erste Modell mit dem neuen V2 mit 750 Kubik der Corsaro ähnelt, also einem Naked Bike. Das ist mit der Zeile "V2 750 S" in der Spalte "Naked" bereits zu finden. Direkt daneben steht ein weiteres neues Modell im Segment Sport Touring. Deutlich zu erkennen ist ein Crossover-Modell mit 17-Zoll-Rädern. Zudem ist unter "Adventure" eine X-Cape mit dem neuen V2 zu sehen. Von der und dem Crossover-Modell spricht Monni nicht explizit, erwähnt allerdings mehrere Neuheiten zur EICMA 2023. Weiterhin soll der neue 750er-V2 in der Zeile "V2 750 N" noch ein unter "Discovery" verortetes Modell antreiben. Also neben der Enduro im Stil der X-Cape womöglich eine etwas einfacher ausgestattete Modellvariante.