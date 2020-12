Michelin Road Classic Neues Gummi für alte Kräder

Dafür wurde der Nachfolger des bewährten Pilot Activ von Grund auf neu konstruiert, wobei viel Wert auf den Nassgrip gelegt wurde. Michelin selbst spricht hier von 50 Prozent mehr Haftung bei Nässe im Vergleich zum Vorgänger – wir sind gespannt. Grundlegend neu ist unter dem Gummi der Aufbau der Diagonal-Karkasse mit Gürtel (Bias Belted). Durch ihre Auslegung soll die Kurvenstabilität erhöht und die Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten verstärkt werden.

Michelin

Durch die sogenannten Schnittgürtel über der Karkasse soll sich der Reifen bei höheren Geschwindigkeiten nicht so stark ausdehnen, was die Aufstandsfläche auf der Straße konstanter hält und somit der Laufleistung des Reifens zugutekommen soll.

Michelin

Zur Wahrung der klassischen Optik beim Einsatz auf entsprechenden Motorrädern wurde dem Road Classic ein völlig neues Profil- und Flankendesign gegeben, welches sich stark an klassischen Reifendesigns orientiert. Der Negativprofilanteil von 26 Prozent soll zusammen mit den großen Profilrillen für eine hohe Wasserableitung des neuen Road Classic sorgen.

Michelin

Der neue Road Classic von Michelin soll ab Januar 2021 in 17 Dimensionen (9 vorn, 8 hinten) verfügbar sein, im Juni 2021 folgen zwei weitere Dimensionen für die Hinterachse.

Vorn

90/90 B 18 M/C 51H

100/80 B 17 M/C 52H

100/90 – 18 M/C 56H

100/90 B 19 M/C 57V

110/70 B 17 M/C 54H

110/80 B 17 M/C 57V

110/90 B 18 M/C 61V

3.25 B 19 54H

Hinten

120/90 B 18 M/C 65V (Einführung 06/2021)

130/70 B 17 M/C 62H

130/70 B 18 M/C 63H

130/80 B 17 M/C 65H

130/80 B 18 M/C 66V

130/90 B 17 M/C 68V (Einführung 06/2021)

140/80 B 17 M/C 69V

150/70 B 17 M/C 69V

4.00 B 18 64H

Doch Achtung beim Umrüsten: Durch die Änderung der hauptsächlichen Bauart von Diagonal zu Diagonal mit Gürtel – zu erkennen im B in der Dimension – kann es bei der HU Probleme geben, da manche Prüforganisation in diesem Fall ein Erlöschen der Betriebserlaubnis feststellen kann, um so die Eintragung des neues Reifens zu Verlangen. In diesem Fall reicht die übliche Freigabe der Reifenhersteller nicht mehr aus. Es gibt bei Michelin aber Herstellerbescheinigungen, die eine Eintragung erleichtern können, aber nicht garantieren. Ein Spannungsbogen, den viele Reifenhersteller und viel schlimmer Motorradfahrer durchleben müssen.

Umfrage Hattet ihr schon einmal aufgrund der Reifenfreigabe Probleme bei der HU? 1962 Mal abgestimmt Bislang nicht! Schon mindestens einmal ... mehr lesen

Fazit

Moderne Reifen für ältere Motorrädern kann es gar nicht genug geben, denn jeder von uns dürfte schonmal auf einer klassischen Holzpelle spektakulär über die Bahn gerutscht sein, wenn es mal drei Tropfen vom Himmel gespuckt hatte. Ob Angaben wie "50 Prozent mehr Nassgrip als der Vorgänger" im Allgemeinen repräsentativ sind, soll jeder selbst berurteilen, denn 50 Prozent besser als richtig schlecht, ist eben noch lange nicht gut. Es zeigt indes, dass Michelin hier gezielt weiterentwickelt hat und das ist aller Ehren wert, denn wenn die Kollegen in Clermont-Ferrand was können, ist es Nassgrip.