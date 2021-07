Continental Road Attack 3 CR Frischer Grip für Youngtimer-Motorräder

21/22 Die erste Zahl auf der Seitenwand gibt die Reifenbreite in Millimetern an (1), nach dem Schrägstrich folgt das Verhältnis von Höhe zu Breite in Prozent (2). Nach dem Querstrich (Diagonalreifen!) steht der Felgendurchmesser in Zoll (3), gefolgt vom Kürzel M/C für Motorcycle (4). Was fehlt noch? Codierte An­gaben zur Tragfähigkeit (5) und Höchstgeschwindigkeit (6)