Papst-BMW versteigert: 156.000 Euro für das Papamobil mit Big Boxer

Am 3. September 2025 hatte Papst Leo XIV im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Vatikan eine ganz spezielle BMW R 18 Transcontinental übergeben bekommen, und im Oktober 2025 fand die Versteigerung des Zweirad-Papamobils in München statt.

Papst Leo XIV segnete und signierte "seine" BMW R 18 Bestellt hatte das katholische Kirchenoberhaupt die schwere Big-Boxer-BMW allerdings nicht, und fahren wird Papst Leo XIV sie auch nicht. Er bekam den Fulldresser-Cruiser, um ihn zu segnen und zu signieren – für einen guten Zweck.

Für 156.000 Euro versteigert – für einen guten Zweck Diese besondere und mit Signatur des Papstes versehene BMW R 18 Transcontinental wurde dann im Oktober 2025 von Missio Österreich über das renommierte Auktionshaus RM Sotheby‘s versteigert. Die Auktion fand in München statt, und als Höchstgebot wurden 156.000 Euro erzielt (netto, ohne Mehrwertsteuer). Der Höchstbietende und somit neue Besitzer der Papst-BMW ist bisher nicht bekannt. Und der Erlös soll an Kinderhilfsprojekte in Madagaskar gehen.

BMW Motorrad Witzel und die Jesus-Biker Die von BMW Motorrad Deutschland gespendete R 18 Transcontinental war vom deutschen BMW-Händler Witzel als erstes Papamobil auf zwei Rädern aufgebaut worden. Mit-Initiator dieser öffentlichkeitswirksamen Idee ist Thomas Draxler, Gründer der Jesus-Biker.

BMW R 18 Transcontinental als Custombike in Perlmuttweiß Lackiert in Perlmuttweiß und mit Wappen des Vatikans versehen, ist diese BMW R 18 Transcontinental ein Unikat. Die Jesus-Biker hatten es im Rahmen eines "Peace Ride" von Motorrad Witzel im unterfränkischen Sennfeld nach Rom überführt.

BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch bei Papst Leo XIV Am Mittwoch, 3. September, übergab dann BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch die perlmuttweiße BMW R 18 Transcontinental persönlich an den Pontifex. Flasch: "Was anfangs eher wie eine verrückte Idee klang, hat sich zu einer großartigen Benefiz-Aktion entwickelt. Ich bin glücklich, dass wir seitens BMW Motorrad mit unserer R 18 Transcontinental unseren Teil dazu beitragen können, um Hilfsprojekte für Kinder in Madagaskar zu unterstützen. Und ich danke Papst Leo XIV ganz herzlich dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, dieses Projekt tatkräftig zu unterstützen."