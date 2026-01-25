Der Sportboxer, den BMW (noch) nicht baut: BMW R 1250 M von Motojungle

Was macht ein Endurance-WM-Teambesitzer, wenn er sich nach einem Sportboxer sehnt, es aber keinen zu kaufen gibt? Er lässt sich von seinem Chefmechaniker einen bauen. Sogar Winglets hat sie, die "R 1250 M" von Motojungle. Und wie sportlich fährt sie wirklich?

Motojungle-BMW R 1250 M in Action

Mist, ich bin zu schnell! Ich habe das Gas vor Turn 2 einen Tick zu lange offengelassen, jetzt droht Unheil. Brutal beißen die Vierkolben-Radialzangen in die beiden Bremsscheiben, doch der Dunlop-Slick aus dem Endurance-WM-Fundus zeigt sich unbeeindruckt. Unglaublich, bei wie viel Verzögerung sich mit ihm unbeirrt einlenken lässt. Die Upside-down-Telegabel gibt kristallklare Rückmeldung, und man spürt nicht das geringste Einknicken vom Vorderreifen.