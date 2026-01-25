Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Supersportler

Der Sportboxer, den BMW (noch) nicht baut: BMW R 1250 M von Motojungle

BMW R 1250 M von Motojungle
Der Sportboxer, den BMW (noch) nicht baut

Inhalt von

Eine R 1250 M gab es zwar nicht von BMW, doch von Motojungle gibt es eine. Sie lässt die Sportsfreunde wieder hoffen – auf die BMW R 1300 M oder R 1300 RR oder M 1300 RR. Track-Test auf dem Pannonia-Ring.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.01.2026
Als Favorit speichern
Motojungle-BMW R 1250 M Sportboxer
Foto: Istvan Lehotzky

Was macht ein Endurance-WM-Teambesitzer, wenn er sich nach einem Sportboxer sehnt, es aber keinen zu kaufen gibt? Er lässt sich von seinem Chefmechaniker einen bauen. Sogar Winglets hat sie, die "R 1250 M" von Motojungle. Und wie sportlich fährt sie wirklich?

Motojungle-BMW R 1250 M in Action

Mist, ich bin zu schnell! Ich habe das Gas vor Turn 2 einen Tick zu lange offengelassen, jetzt droht Unheil. Brutal beißen die Vierkolben-Radialzangen in die beiden Bremsscheiben, doch der Dunlop-Slick aus dem Endurance-WM-Fundus zeigt sich unbeeindruckt. Unglaublich, bei wie viel Verzögerung sich mit ihm unbeirrt einlenken lässt. Die Upside-down-Telegabel gibt kristallklare Rückmeldung, und man spürt nicht das geringste Einknicken vom Vorderreifen.

Sport ...

Mehr zum Thema Custom-Bike