Superhooligan mit Boxerpower: BMW R 1300 R als Werks-Custombike

1976 traten Reg Pridmore, Steve McLaughlin und das Butler & Smith Team mit der BMW R 90 S in der damals neu eingeführten US-Rennserie AMA Superbike an – und dominierten auf Anhieb. Insbesondere der spektakuläre Doppelsieg in Daytona, am 6. März 1976, hat sich ins kollektive Gedächtnis der Boxer- und Sportfreunde eingebrannt.

Diese BMW tritt nach 50 Jahren wieder in Daytona an Im Rahmen der 84. Auflage der 200 Meilen von Daytona, von 5. bis 7. März 2026, will BMW publikumswirksam an die sportlichen Erfolge vor einem halben Jahrhundert erinnern: Markenbotschafter Nate Kern wird dort mit der BMW R 1300 R Superhooligan an den Start gehen, in der von Roland Sands präsentierten Rennserie Mission Foods Super Hooligan.

BMW R 1300 R Superhooligan als Werks-Custombike Bei der BMW R 1300 R Superhooligan handelt es sich quasi um ein Werks-Custombike, direkt aus dem "BMW Motorrad Custom Speed Shop". Ein kleines Team aus BMW-Motorrad-Mitarbeitern um den in der Sprint-Racing-Szene ("101") bekannten Philipp Ludwig hat den Boxer-Hooligan aufgebaut.

Boxer-Roadster im Classic-Superbike-Stil Basis der BMW R 1300 R Superhooligan war der aktuelle Boxer-Roadster mit dem 145 PS starken 1300er-Motor. Und Vorbilder für den Umbau waren die einst weitgehend unverkleideten Rennmaschinen, die ersten Superbikes vor 50 Jahren. Mit breitem Rohrlenker statt Lenkstummeln und hier mit Startnummerntafel statt Halbschale, dazu die rennhistorisch passende Nummer 83.

Bis zu 275 km/h schneller Superhooligan mit M-Teilen Als weitere Reminiszenz an 1976 und Daytona leuchtet die BMW R 1300 R Superhooligan partiell in Orange. Kontrastierende Akzente in Blau setzen die M-Bremszangen und das Aluminium-Heck. Federbein und Upside-down-Telegabel lieferte Fahrwerksspezialist Wilbers, abgestimmt auf die bis zu 275 km/h Topspeed des Superhooligans.

Einige Kilos abgespeckt mit Carbon und Titan Von Ilmberger stammen zahlreiche leichte Carbon-Teile an der BMW R 1300 R Superhooligan, und auch beim slickbereiften Carbon-Vorderrad handelt es sich um eine besonders leichte Ausführung. Ebenso bei der Titan-Abgasanlage von Akrapovic. Von original 239 Kilogramm (fahrbereit, mit gefülltem Tank) dürfte diese R 1300 R in Richtung 200 Kilo abgespeckt haben, dem Vernehmen nach um "circa 30 Kilo".

Kommt die BMW R 1300 R Superhooligan als Sondermodell? Fast alle der für den Aufbau der BMW R 1300 R Superhooligan eingesetzten Komponenten sind separat erhältlich. Ein entsprechendes Sondermodell ab Werk ist indes nicht zu erwarten, der unverkleidete Sportboxer wird wohl ein Unikat bleiben. Wobei durchaus noch ein weiteres Exemplar aus dem "BMW Motorrad Custom Speed Shop" kommen könnte ...